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Pautips anunció que se pondrá "malosita" en Masterchef Celebrity

La influenciadora Pautips sorprendió a sus fanáticos con anuncio sobre su participación en Masterchef Celebrity.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
pautips en masterchef celebrity
Pautips hace revelación para MasterChef Celebrity/Canal RCN

La influenciadora Pautips divirtió a sus millones de fanáticos al revelarse el nuevo estado que tendrá en MasterChef Celebrity.

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¿Qué dijo Pautips sobre MasterChef Celebrity?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma millones de fanáticos, compartió un video en el que se mostró desde su casa en Miami, Estados Unidos junto a sus compañeros de reality, el actor Luciano D' Alessandro y el creador de contenido Emiro Navarro.

pautips como villana en masterchef celebrity

En la grabación se ve a la influenciadora actuar un audio viral en la que destaca que ahora se pondrá en modo "malosita".

"Lo peor es que no veo hate en los comentarios, mi amor pero el atacado aquí eres tú, no entiendo que sigues haciendo aquí. Yo me voy a poner modo malosita", expresa.

Atrás están sus compañeros de competencia, quienes actúan mostrándose sorprendidos.

"Me voy a poner modo: "MALOSITA" en MasterChef Celebrity", agregó en la descripción de la publicación.

Tras su publicación, varios seguidores reaccionaron al respecto, donde muchos destacaron su gran actuación y elogiaron el desempeño que ha tenido en la cocina más grandel del mundo.

Otros indicaron que pensaron que iba a ser la villana de la temporada como mucho la tildaban, pero en realidad les ha gustado su participación.

Sin embargo, otros detallaron que estarán esperando cómo se seguirá comportando y qué tan mala se pondrá.

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¿Pautips es la villana de MasterChef Celebrity?

La influenciadora fue catalogada como la villana de la temporada antes de estrenarse la producción y luego de una diferencia que tuvo en uno de los retos con Emiro Navarro, muchos señalaron que podría ser así.

lina tejeiro en masterchef celebrity

Sin embargo, recientemente quien está en medio de una controversia es la actriz Lina Tejeiro, que protagonizado cruces con el chef Nicolás de Zubiría y con el comediante Iván Marín.

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Por ahora, los televidentes están a la expectativa de cómo siga siendo la participación de las celebridades y si alguna se llevará o no dicho calificativo.

Recuerda verlas todas las noches de lunes a viernes a las 9 p.m. y los domingos a las 8 p.m.

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