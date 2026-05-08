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El mensaje de Ricardo Quevedo que desató reacciones tras roce de Iván y Lina Tejeiro: “esa gentuza”

Ricardo Quevedo publicó controversial mensaje que, para algunos, fue tomado como una reacción por el roce de Iván Marín y Lina Tejeiro.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
¿Fue para Iván Marín? El mensaje de Ricardo Quevedo que desató reacciones
Ricardo Quevedo lanzó reflexión tras la polémica entre Lina Tejeiro e Iván Marín. (Foto/ Canal RCN)

En el capítulo del lunes 3 de agosto de MasterChef Celebrity Colombia, hubo un gran revuelo debido a las actitudes de Lina Tejeiro con Iván Marín y con el jurado, Nicolás de Zubiría.

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Sin embargo, lo más comentado en redes fue el roce que tuvo la actriz con el comediante, debido a que ella dejó saber que no quería cocinar con él, porque ya ha dicho en otras ocasiones que “él va en coche”.

Lina le dijo a Claudia Bahamón que le ofendía su pregunta, al responder si creía que sola cocinaba mejor que su compañero; lo que contestó, causó incomodidad en Iván y reacciones divididas entre los demás compañeros.

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Horas más tarde de este momento, la actriz habló en sus redes y dijo que, su actitud contra el comediante se debía a que él ya le había hecho un comentario sobre su vida personal y por eso ella tomó esos comportamientos.

¿Qué dijo Ricardo Quevedo que fue tomado como un consejo para su amigo, Iván Marín?

Fue tanto el revuelo que causó el polémico momento en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia que, varios famosos reaccionaron y uno de ellos fue Jorge Enrique Abello, quien defendió a Iván Marín.

Ricardo Quevedo lanzó reflexión tras la polémica entre Lina Tejeiro e Iván Marín
Ricardo Quevedo envió contundente mensaje tras la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín. (Foto/ Canal RCN)

Luego, Ricardo Quevedo, colega y amigo de Iván Marín se pronunció en redes con una reflexión, lo cuál para muchos, fue como un consejo para el participante del programa.

“Siempre habrá alguien que te lanza juicios o y te critica porque sí” esa gentuza solo está ahí para poner a prueba tu paciencia. No dudes en defenderte”, escribió Cejas pobladas.

¿Iván Marín se pronunció sobre la publicación de Ricardo Quevedo?

Luego de que Ricardo Quevedo publicara este contúndete mensaje en redes, los internautas escribieron en los comentarios que pareciera que habría sido su reacción por lo que vivió Iván Marín con Lina Tejeiro en MasterChef, pero claro, son solo suposiciones.

Ricardo Quevedo envió contundente mensaje tras la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín
¿Fue para Iván Marín? El mensaje de Ricardo Quevedo que desató reacciones. (Foto/ Canal RCN)

Por su lado, el participante del programa de cocina no tuvo ninguna reacción al post de su amigo, pero tampoco se pronunció sobre el tema, solo le agradeció a Tuto Patiño en sus historias por lo buen compañero que fue al querer trabajar en el reto a su lado.

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