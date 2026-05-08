'Debo, luego existo' inició grabaciones: conoce el elenco de la nueva producción del Canal RCN
Pronto llegará al Canal RCN una producción que reúne romance, humor y un gran elenco. ¿De qué se trata? Aquí te contamos
El Canal RCN dio inicio a las grabaciones de 'Debo, luego existo', una producción que próximamente llegará a la televisión con una historia en la que el romance, el humor y las situaciones cotidianas serán los protagonistas.
¿De qué trata 'Debo, luego existo', la nueva producción del Canal RCN?
La nueva apuesta contará con un elenco conformado por reconocidos actores y una trama que tendrá como eje central las deudas y la forma en la que influyen en la vida de sus personajes.
La historia presentará diferentes situaciones relacionadas con la vida moderna y el uso del crédito, y cómo cada uno de los personajes enfrenta problemas económicos desde distintas perspectivas.
Dentro de la trama, prácticamente todos tienen algún tipo de deuda o compromiso financiero que termina influyendo en sus decisiones. No obstante, habrá un personaje que marcará la diferencia.
Se trata de la encargada de vender tintos, quien es la única que no tiene deudas y, gracias a la manera en la que administra su dinero, termina convirtiéndose en una asesora financiera para quienes la rodean.
La producción está escrita por Pucheros, el mismo libretista de Rigo, una de las producciones más exitosas del Canal RCN, que además contó con la participación de Juan Pablo Urrego, quien ahora regresa como parte del elenco de Debo, luego existo.
¿Quiénes hacen parte del elenco de 'Debo, luego existo'?
La nueva producción contará con Alisson Joan en el papel de Ana Lucía, Víctor Mallarino como Juan Bautista y Juan Pablo Urrego, quien interpretará a Tomás.
El reparto también estará integrado por Geraldine Zivic como Laura, Biassini Segura en el papel de Clímaco, Marcela Benjumea como Inés y Eduardo Pérez, quien dará vida a Camilo.
A ellos se suman María Camila Rueda como Julieta, Felipe Botero como Vicente, Paola Valencia interpretando a Yolima, Antonio Jiménez como Amadeo, Gaby Navarro en el papel de Emma y Gabriel Camero, quien será Douglas Michael.
El elenco también incluye a Hibened Carreño como Silvana, Carlos Gutiérrez interpretando a Don Benedetto, Isabel Gaona como Sonia, Julio Sánchez en el papel de Cristóbal, Luis Fuquén como Cristancho, Ana María Aguilera interpretando a Rosa y Leonardo Angelone, quien dará vida a Rengifo.
- Alisson Joan – Ana Lucía
- Víctor Mallarino – Juan Bautista
- Juan Pablo Urrego – Tomás
- Geraldine Zivic – Laura
- Biassini Segura – Clímaco
- Marcela Benjumea – Inés
- Eduardo Pérez – Camilo
- María Camila Rueda – Julieta
- Felipe Botero – Vicente
- Paola Valencia – Yolima
- Antonio Jiménez – Amadeo
- Gaby Navarro – Emma
- Gabriel Camero – Douglas Michael
- Hibened Carreño – Silvana
- Carlos Gutiérrez – Don Benedetto
- Isabel Gaona – Sonia
- Julio Sánchez – Cristóbal
- Luis Fuquén – Cristancho
- Ana María Aguilera – Rosa
- Leonardo Angelone – Rengifo
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