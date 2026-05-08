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Cristiano Ronaldo se pronunció en medio de las críticas a Georgina por su apariencia

Cristiano Ronaldo reaccionó tras las críticas que ha recibido Georgina Rodríguez por cómo se ve su cuerpo en fotos filtradas.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Cristiano Ronaldo reaccionó a las críticas contra Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo se pronunció luego de la polémica por el aspecto de Georgina Rodríguez. (AFP/ Michael Steele-AFP/ Frazer Harrison)

Durante el primer fin de semana de agosto, hubo un gran revuelo en redes debido a unas fotos que filtraron de las vacaciones de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo , pues la argentina fue cuestionada por su apariencia.

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De acuerdo con los comentarios, cómo lucía su cuerpo fue tema de conversación, pero, así mismo, hubo quienes comentaron que su apariencia es lo más natural, pues así lucen los cuerpos reales y más de una mujer que ya es madre.

Precisamente, en los últimos tiempos mucho se habla de la “perfección” y hay un estereotipo de lo que “debería” ser un cuerpo, pero, la realidad es que esos mismos estándares están causando un gran daño.

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Por su lado, Georgina no se quedó callada y respondió ante las críticas que ha recibido, prácticamente defendiendo que no le importa lo que le diga, cuando ella no es solo su apariencia, sino que ella, es más; Así mismo, Cristiano se pronunció.

¿Qué dijo Cristiano Ronaldo ante las críticas contra Georgina Rodríguez por su apariencia?

Fue en medio de sus vacaciones en Mallorca, España en donde fotografiaron a Georgina Rodríguez, y en 'X' se compartieron las diferentes fotos filtradas. Allí, se ve a la argentina muy natural y con un cuerpazo.

Cristiano Ronaldo se pronunció luego de la polémica por el aspecto de Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras las críticas a Georgina Rodríguez. (AFP/ Loic Venance)

En el post en el que la empresaria se defendió y contestó a las críticas sobre su apariencia, el goleador de Portugal, Cristiano Ronaldo, se pronunció dejándole un comentario que provocó emociones: “mi amor”, escribió con un emoji de corazón y este fue tomado como un gesto de apoyo.

¿Cuáles fueron las reacciones en la publicación de Georgina Rodríguez en donde se defendió de las críticas?

Georgina Rodríguez compartió un carrusel de fotos usando las mismas imágenes que se filtraron sobre ella y la hizo a su favor, pues dijo que ella no vive de su apariencia y no quiere dejarles un mal ejemplo a sus hijas sobre cómo debería ser un cuerpo.

Cristiano Ronaldo rompió el silencio tras las críticas a Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo reaccionó a las críticas contra Georgina Rodríguez. (AFP/David Becker)

Su mensaje bastante inspirador motivó a muchas mujeres, quienes en su mayoría fueron quienes le dejaron comentarios positivos, resaltando su belleza natural y que es una reina por responder a las críticas sin sentido que hay sobre su cuerpo.

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