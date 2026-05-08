Ariana Grande volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, esta vez no por un nuevo proyecto musical, sino por los constantes comentarios que han surgido sobre su apariencia física durante su actual gira.

Artículos relacionados Producciones RCN Jorge Enrique Abello intervino tras la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín

En las últimas semanas, la cantante ha sido objeto de miles de publicaciones en redes sociales en las que seguidores y usuarios expresan preocupación por su aspecto, mientras otros cuestionan que se hagan comentarios sobre su cuerpo.

Representante de Ariana Grande rompió el silencio tras la preocupación por su aspecto físico (Foto Matt Winkelmeyer / AFP)

¿Por qué Ariana Grande volvió a ser tendencia?

Desde el inicio de su gira, la intérprete de We Can't Be Friends ha protagonizado numerosos debates en redes sociales debido a su apariencia física.

Las fotografías y videos de sus recientes presentaciones han provocado todo tipo de reacciones. Mientras algunos seguidores manifiestan preocupación por su bienestar, otros han criticado los constantes comentarios sobre su imagen y consideran que este tipo de opiniones solo aumentan la presión que enfrentan las figuras públicas.

La decisión que tomó Ariana Grande después de las constantes críticas por su aspecto físico (Foto Angela WEISS / AFP)

Artículos relacionados Talento internacional Fans de Marvel están de luto por la muerte de querida actriz de Spider-Man

¿Qué dijeron sobre el futuro de Ariana Grande?

En declaraciones entregadas a la revista People, un representante de Ariana Grande aseguró que la cantante planea tomarse un descanso de la vida pública una vez concluya su gira.

Según explicó la fuente, la artista finalizará sus presentaciones en Londres durante septiembre y, posteriormente, reducirá significativamente sus apariciones públicas.

De acuerdo con el representante, Ariana desea cerrar esta etapa de la mejor manera y luego dedicar tiempo a descansar después de varios meses de trabajo continuo.

La misma fuente señaló que la cantante ha estado expuesta a un constante escrutinio sobre su aspecto físico, situación que ha sido uno de los factores que la llevaron a considerar este tiempo lejos de la atención mediática.

Por ahora, Ariana Grande continúa enfocada en cumplir con las fechas restantes de su gira, mientras sus seguidores esperan que, tras este descanso, pueda regresar con nuevos proyectos musicales y artísticos.

Aunque la cantante no se ha pronunciado directamente sobre los comentarios relacionados con su apariencia, las declaraciones de su representante dejan claro que, una vez termine sus compromisos profesionales, priorizará un periodo de descanso alejada de los reflectores.