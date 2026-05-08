Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Castro respondió a la lluvia de críticas que recibe tras su relación con Westcol

La influenciadora Luisa Castro sobre los comentarios negativos que recibe en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
luisa castro responde criticas
Luisa Castro respondió a críticas/AFP: Tommaso Boddi

La influenciadora Luisa Castro respondió a la lluvia de críticas que suele recibir en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Luisa Castro tras críticas?

A través de una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró refiriéndose a los comentarios negativos que ha estado recibiendo últimamente por su relación con el streamer Westcol.

luisa castro novia de westcol reacciona a criticas

La influenciadora detalló que ella no suele prestarle atención a los señalamientos, pero no le parece justo que por quedarse callada otorgue verdades que no son; además de usar su experiencia para dedicar una reflexión al respecto.

La joven indicó que decidió hablar al respecto para alzar la voz ante muchas mujeres que les toca aguantar comentarios ofensivos constantemente.

Desmintió rumores de que se ha involucrado con ciertas personas, agregando que todo el tiempo le inventan relaciones que nunca ha tenido, por lo que, pidió tener más responsabilidad a la hora de difundir un chisme.

"Ya no solo quiero hablar por mi, quiero hablar por todas, motivarte y darte fuerza mi reina, aunque a veces sea un poco injusto, nunca dejes de ser luz, no te dejes llenar del odio o resentimiento de los demás. Dios te ama y estará orgulloso de que a pesar de la circunstancia solo des amor", escribió.

Artículos relacionados

¿Luisa Castro se ha visto afectada con Westcol por las críticas?

La creadora de contenido pidió que no crean todo lo que ven en redes sociales y señaló que afortunadamente su relación con el streamer Westcol está muy sólida y no se han dejado afectar por cada chisme que hacen de cada uno, logrando disfrutar su romance sin problemas.

luisa castro sobre su relacion con westcol

Sin embargo, agregó que considera que hay que parar de inventar tantas cosas porque tampoco es fácil tener que lidiar con esas especulaciones todo el tiempo.

Asimismo, indicó que, aunque no es de polémicas ni le gusta responder a falsas acusaciones, optó por tener más carácter y de ahora en adelante reaccionará a falsos rumores, pues está cansada de tantas mentiras en las que la involucran.

Artículos relacionados

Tras su publicación miles de fanáticos reaccionaron y elogiaron su decisión.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beba sufrió una lesión en una de las pruebas de La casa de los famosos Colombia. Talento nacional

Beba habló de la lesión que sufrió en La casa de los famosos: "He perdido mucha fuerza"

Beba reveló que, tras la lesión en La casa de los famosos, le ha sido difícil entrenar con la intensidad de antes.

Lina Tejeiro destapó quién sería el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Lina Tejeiro habría revelado quién será el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity

La actriz comentó quién saldrá hoy de MasterChef Celebrity y su mensaje desató todo tipo de reacciones.

Kylie Jenner desató rumores de embarazo tras aparecer con aparente pancita Kylie Jenner

¿Kylie Jenner estaría embarazada? Imágenes desataron rumores por su “pancita”

Circulan en redes supuestas imágenes que sacarían a la luz que Kylie Jenner está esperando su tercer hijo.

Lo más superlike

Duelo en la música, murió famoso actor y cantante tras un grave hecho: así se confirmó Talento internacional

Duelo en las redes, murió famoso actor y cantante tras un grave hecho: así se confirmó

El mundo de la televisión y de la música está de luto por el fallecimiento de una famosa celebridad tras una crítica situación.

lina tejeiro y sebastian vega en masterchef celebrity Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló qué sintió cuando vio a su exnovio Sebastián Vega en MasterChef Celebrity

Beéle se presentará en Medellín a finales de noviembre. Beéle

Beéle se presentará en Medellín con su "Borondo Tour" y ya anunciaron la preventa; ¿cuándo será?

El Flaco Solórzano habló de su etapa con la andropausia. Fernando Solórzano

¿Qué es la andropausia? Fernando "El Flaco" Solórzano explicó cómo ha enfrentado esta etapa masculina

Harry Styles sorprendió en México al cantar una ranchera. Harry Styles

Harry Styles emocionó al público mexicano al cantar famosa ranchera; así fue el momento