Luisa Castro respondió a la lluvia de críticas que recibe tras su relación con Westcol

La influenciadora Luisa Castro respondió a la lluvia de críticas que suele recibir en sus redes sociales.

Artículos relacionados Producciones RCN Jorge Enrique Abello intervino tras la diferencia entre Lina Tejeiro e Iván Marín

¿Qué dijo Luisa Castro tras críticas?

A través de una de sus redes sociales, donde suma millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró refiriéndose a los comentarios negativos que ha estado recibiendo últimamente por su relación con el streamer Westcol.

La influenciadora detalló que ella no suele prestarle atención a los señalamientos, pero no le parece justo que por quedarse callada otorgue verdades que no son; además de usar su experiencia para dedicar una reflexión al respecto.

La joven indicó que decidió hablar al respecto para alzar la voz ante muchas mujeres que les toca aguantar comentarios ofensivos constantemente.

Desmintió rumores de que se ha involucrado con ciertas personas, agregando que todo el tiempo le inventan relaciones que nunca ha tenido, por lo que, pidió tener más responsabilidad a la hora de difundir un chisme.

"Ya no solo quiero hablar por mi, quiero hablar por todas, motivarte y darte fuerza mi reina, aunque a veces sea un poco injusto, nunca dejes de ser luz, no te dejes llenar del odio o resentimiento de los demás. Dios te ama y estará orgulloso de que a pesar de la circunstancia solo des amor", escribió.

Artículos relacionados Georgina Rodríguez Georgina Rodríguez respondió a críticas por su cuerpo y hasta la esposa de Messi reaccionó

¿Luisa Castro se ha visto afectada con Westcol por las críticas?

La creadora de contenido pidió que no crean todo lo que ven en redes sociales y señaló que afortunadamente su relación con el streamer Westcol está muy sólida y no se han dejado afectar por cada chisme que hacen de cada uno, logrando disfrutar su romance sin problemas.

Sin embargo, agregó que considera que hay que parar de inventar tantas cosas porque tampoco es fácil tener que lidiar con esas especulaciones todo el tiempo.

Asimismo, indicó que, aunque no es de polémicas ni le gusta responder a falsas acusaciones, optó por tener más carácter y de ahora en adelante reaccionará a falsos rumores, pues está cansada de tantas mentiras en las que la involucran.

Artículos relacionados Elianis Garrido Elianis Garrido sufrió lamentable pérdida y así se pronunció

Tras su publicación miles de fanáticos reaccionaron y elogiaron su decisión.