Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Esposa de Messi reapareció con impactantes fotos tras polémica por el físico de Georgina Rodríguez

Antonela Roccuzzo compartió nuevas fotos de sus vacaciones tras la polémica que rodeó a Georgina Rodríguez.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Esposa de Messi desató elogios con sus nuevas fotos tras las críticas contra Georgina Rodríguez
Esposa de Messi reapareció con impactantes fotos tras polémica por el físico de Georgina Rodríguez (Foto Dimitrios Kambouris / AFP) (Foto Frazer Harrison / AFP)

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de millones de seguidores luego de compartir una serie de fotografías de sus vacaciones.

Artículos relacionados

Las imágenes llegaron pocos días después de que Georgina Rodríguez fuera blanco de comentarios en redes sociales por su apariencia física, motivo por el que muchos usuarios comenzaron a comparar a ambas parejas de las máximas figuras del fútbol mundial.

Esposa de Messi cautivó con nuevas fotos en redes en medio de la controversia por Georgina Rodríguez
Esposa de Messi desató elogios con sus nuevas fotos tras las críticas contra Georgina Rodríguez (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué compartió Antonela Roccuzzo en sus redes sociales?

La esposa de Lionel Messi publicó un carrusel de fotografías en Instagram mostrando algunos momentos de sus vacaciones.

En las imágenes aparece disfrutando de un paseo en yate, posando con un vestido de baño, compartiendo tiempo con su hijo menor y mostrando algunos de los libros que la han acompañado durante estos días de descanso.

Como suele ocurrir con sus publicaciones, las fotografías acumularon miles de comentarios en cuestión de minutos. Muchos seguidores destacaron su estilo, su figura y la disciplina que mantiene pese a ser madre de tres hijos.

Artículos relacionados

¿Por qué Georgina Rodríguez recibió críticas?

La publicación de Antonela coincidió con una conversación que sigue generando debate en redes sociales alrededor de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Durante los últimos días comenzaron a circular fotografías de Georgina disfrutando de unas vacaciones junto al futbolista y sus hijos. Sin embargo, varias publicaciones se enfocaron en comentar su físico, generando críticas por no ajustarse a los estándares de belleza que algunos usuarios esperan ver en figuras públicas.

Ante la cantidad de comentarios, Georgina decidió responder a través de sus redes sociales con un mensaje en el que defendió su figura y cuestionó este tipo de señalamientos.

La empresaria afirmó que su complexión ha cambiado con el paso del tiempo, como ocurre con el de muchas mujeres, y aseguró que espera que siga transformándose.

Además, recordó que es madre de seis hijos y explicó que uno de sus mayores deseos es enseñarles a sus tres hijas que el valor de una persona no depende de su apariencia ni de la opinión de desconocidos.

En su reflexión también expresó que ama sus curvas, agradece la figura que tiene y considera que todas las versiones de este merecen respeto, amor y gratitud, un mensaje que recibió el respaldo de miles de seguidores.

Tras la polémica por Georgina Rodríguez, la esposa de Messi sorprendió con nuevas fotos de vacaciones
Antonela Roccuzzo reapareció con fotos de su figura mientras Georgina Rodríguez sigue en el centro de la polémica (Foto Tiziana FABI / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beba sufrió una lesión en una de las pruebas de La casa de los famosos Colombia. Talento nacional

Beba habló de la lesión que sufrió en La casa de los famosos: "He perdido mucha fuerza"

Beba reveló que, tras la lesión en La casa de los famosos, le ha sido difícil entrenar con la intensidad de antes.

Lina Tejeiro destapó quién sería el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Lina Tejeiro habría revelado quién será el eliminado de hoy en MasterChef Celebrity

La actriz comentó quién saldrá hoy de MasterChef Celebrity y su mensaje desató todo tipo de reacciones.

Kylie Jenner desató rumores de embarazo tras aparecer con aparente pancita Kylie Jenner

¿Kylie Jenner estaría embarazada? Imágenes desataron rumores por su “pancita”

Circulan en redes supuestas imágenes que sacarían a la luz que Kylie Jenner está esperando su tercer hijo.

Lo más superlike

Duelo en la música, murió famoso actor y cantante tras un grave hecho: así se confirmó Talento internacional

Duelo en las redes, murió famoso actor y cantante tras un grave hecho: así se confirmó

El mundo de la televisión y de la música está de luto tras el fallecimiento de una famosa celebridad tras una crítica situación.

lina tejeiro y sebastian vega en masterchef celebrity Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló qué sintió cuando vio a su exnovio Sebastián Vega en MasterChef Celebrity

Beéle se presentará en Medellín a finales de noviembre. Beéle

Beéle se presentará en Medellín con su "Borondo Tour" y ya anunciaron la preventa; ¿cuándo será?

El Flaco Solórzano habló de su etapa con la andropausia. Fernando Solórzano

¿Qué es la andropausia? Fernando "El Flaco" Solórzano explicó cómo ha enfrentado esta etapa masculina

Harry Styles sorprendió en México al cantar una ranchera. Harry Styles

Harry Styles emocionó al público mexicano al cantar famosa ranchera; así fue el momento