Esposa de Messi reapareció con impactantes fotos tras polémica por el físico de Georgina Rodríguez

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de millones de seguidores luego de compartir una serie de fotografías de sus vacaciones.

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Las imágenes llegaron pocos días después de que Georgina Rodríguez fuera blanco de comentarios en redes sociales por su apariencia física, motivo por el que muchos usuarios comenzaron a comparar a ambas parejas de las máximas figuras del fútbol mundial.

Esposa de Messi desató elogios con sus nuevas fotos tras las críticas contra Georgina Rodríguez (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué compartió Antonela Roccuzzo en sus redes sociales?

La esposa de Lionel Messi publicó un carrusel de fotografías en Instagram mostrando algunos momentos de sus vacaciones.

En las imágenes aparece disfrutando de un paseo en yate, posando con un vestido de baño, compartiendo tiempo con su hijo menor y mostrando algunos de los libros que la han acompañado durante estos días de descanso.

Como suele ocurrir con sus publicaciones, las fotografías acumularon miles de comentarios en cuestión de minutos. Muchos seguidores destacaron su estilo, su figura y la disciplina que mantiene pese a ser madre de tres hijos.

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¿Por qué Georgina Rodríguez recibió críticas?

La publicación de Antonela coincidió con una conversación que sigue generando debate en redes sociales alrededor de Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo.

Durante los últimos días comenzaron a circular fotografías de Georgina disfrutando de unas vacaciones junto al futbolista y sus hijos. Sin embargo, varias publicaciones se enfocaron en comentar su físico, generando críticas por no ajustarse a los estándares de belleza que algunos usuarios esperan ver en figuras públicas.

Ante la cantidad de comentarios, Georgina decidió responder a través de sus redes sociales con un mensaje en el que defendió su figura y cuestionó este tipo de señalamientos.

La empresaria afirmó que su complexión ha cambiado con el paso del tiempo, como ocurre con el de muchas mujeres, y aseguró que espera que siga transformándose.

Además, recordó que es madre de seis hijos y explicó que uno de sus mayores deseos es enseñarles a sus tres hijas que el valor de una persona no depende de su apariencia ni de la opinión de desconocidos.

En su reflexión también expresó que ama sus curvas, agradece la figura que tiene y considera que todas las versiones de este merecen respeto, amor y gratitud, un mensaje que recibió el respaldo de miles de seguidores.