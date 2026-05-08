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Mike Bahía y Greeicy emocionaron con una inesperada ecografía, ¿bebé en camino?

Greeicy y Mike Bahía sorprendieron al compartir un video en el que la cantante aparece practicándose una ecografía.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Greeicy está embarazada? La ecografía que compartió Mike Bahía desató reacciones
¿Greeicy está embarazada? La ecografía que compartió Mike Bahía desató reacciones. (Foto AFP: Arturo Holmes | Freepik).

Greeicy volvió a captar la atención de sus seguidores luego de aparecer en un video mientras le practicaban una ecografía. La publicación, que también compartió Mike Bahía, desató una ola de comentarios y alimentó las especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja esté esperando un nuevo bebé.

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¿Greeicy está embarazada nuevamente?

Mike Bahía volvió a llamar la atención de sus seguidores tras publicar un video en TikTok en el que aparece Greeicy mientras le practican una ecografía. La escena fue suficiente para que muchos comenzaran a preguntarse si la pareja estaría esperando un nuevo bebé.

Mike Bahía mostró una inesperada ecografía de Greeicy y causó revuelo en redes
Mike Bahía mostró una inesperada ecografía de Greeicy y causó revuelo en redes. (Foto Freepik).

La publicación estuvo acompañada del mensaje "Me tiene el corazón latiendo", una frase que hace parte de su próximo lanzamiento musical. Aunque el clip despertó ilusión entre sus seguidores, ni el cantante ni Greeicy confirmaron que se trate de un embarazo actual.

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De hecho, las imágenes también podrían corresponder a la etapa en la que esperaban a Kai, por lo que el video no despeja las dudas sobre su significado. Esa falta de claridad hizo que las reacciones no tardaran en aparecer, con comentarios de usuarios que expresaron su deseo de ver crecer la familia y otros que creen que se trata de un recuerdo compartido por la pareja.

Por ahora, el video sigue dando de qué hablar, mientras los seguidores permanecen atentos a cualquier pronunciamiento que aclare si las imágenes anuncian una nueva etapa en la vida de Mike Bahía y Greeicy o si simplemente evocan uno de los momentos más especiales que ya vivieron.

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¿Cuántos hijos tiene Greeicy y Mike Bahía?

Kai es el único hijo de Greeicy y Mike Bahía. El pequeño nació el 21 de abril de 2022 y, desde ese momento, la pareja optó por mantenerlo alejado de la exposición pública, evitando mostrar su rostro en redes sociales.

Con el paso del tiempo, los cantantes cambiaron esa decisión y comenzaron a compartir con mayor frecuencia algunos de los momentos que viven en familia. Actualmente, es común ver a Kai en las publicaciones de ambos, donde sus seguidores han podido conocer un poco más de su crecimiento y de la dinámica que comparte con sus padres.

Mike Bahía y Greeicy emocionaron a sus seguidores con una ecografía, ¿agrandan la familia?
Mike Bahía y Greeicy emocionaron a sus seguidores con una ecografía, ¿agrandan la familia? (Foto Freepik).
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