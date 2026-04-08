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Sale a la luz nuevo video de Claudia Calderón: no solo destruyó la decoración de la revelación de género

Un nuevo video dejó ver otro momento protagonizado por Claudia Calderón durante la revelación de género de Juliana.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sale a la luz otro video de Claudia Calderón y desata nuevas reacciones en redes
Sale a la luz otro video de Claudia Calderón y desata nuevas reacciones en redes. (Foto Canal RCN | Freepik).

Las imágenes que salieron a la luz revelaron un nuevo momento protagonizado por Claudia Calderón durante la revelación de género de su hermana Juliana. El video dejó ver que no solo terminó destruyendo parte de la decoración del evento, sino que también protagonizó otra escena que desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

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¿Por qué Claudia Calderón destruyó la decoración de la revelación de género de su hermana Juliana?

El pasado domingo 2 de agosto Juliana Calderón llevó a cabo un emotivo evento familiar en el que fue revelado el género del bebé que estaba esperando. Sin embargo, lo que pretendía ser un momento inolvidable terminó en una mediática polémica a causa de un repentino comportamiento de su hermana Claudia Calderón.

Revelación de género de Juliana Calderón terminó en caos por culpa de su hermana: recibió advertencia | VIDEO
Revelación de género de Juliana Calderón terminó en caos por culpa de su hermana: recibió advertencia. (Foto Canal RCN | Freepik).

Pues segundos después de que fuera anunciado que Juliana estaba la espera de una niña a la que llamaría Dulce María, Claudia no pudo evitar molestarse y reaccionó de una manera un tanto descontrolada, pues lejos de dirigirse hacia su hermana para felicitarla, decidió irse contra la decoración para destruirla.

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La razón de su actuar se debió a que la mujer quería que su sobrino fuera un niño, y no una niña como se había anunciado.

¿Qué se ve en el nuevo video viral de Claudia Calderón en la revelación de género de Juliana Calderón?

Sin embargo, este no fue el único momento que Claudia Calderón protagonizó durante este evento especial, pues horas después comenzó a viralizarse un nuevo video por medio de las redes sociales en el que se le ve a la mujer pasada de tragos bailando en el pastizal de forma particular y cantando en karaoke completamente descontrolada.

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"Claudia comenzó a hacer de las suyas con la cantada... Ustedes sabe que nosotras somos un personaje total, que nos disfrutamos cada cosa y en verdad siempre terminamos de la misma manera, y Claudia pues siguió con el show", comentó Yina Calderón tras revelar dichas imágenes por medio de su cuenta oficial de Instagram.

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