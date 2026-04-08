Reconocido actor pone fin a su matrimonio; su esposa rompió el silencio con un inesperado anuncio
La esposa del reconocido actor confirmó que el proceso de divorcio sigue en curso y reveló que actualmente vive en otro país junto a su hija.
El mundo del entretenimiento quedó sorprendido tras conocerse que uno de los actores más recordados de las telenovelas latinoamericanas estaría atravesando un proceso de divorcio.
La noticia fue confirmada por quien fue su pareja durante los últimos años, quien decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para aclarar los rumores que venían circulando desde hace varios meses sobre una posible crisis en su matrimonio.
Además de confirmar que el proceso legal ya está en marcha, la modelo reveló que actualmente se encuentra viviendo en otro país junto a la hija que tiene con el actor.
¿Qué reconocido actor confirmó su separación?
Se trata de Mario Cimarro, reconocido actor cubano recordado por su participación en exitosas producciones como La usurpadora, Gata salvaje, El cuerpo del deseo y Mar de amor, entre otras.
Aunque el artista no se ha pronunciado públicamente sobre la situación, fue su esposa, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, quien confirmó que su relación llegó a su fin después de ocho años juntos y una hija en común.
La pareja había despertado rumores de una posible separación desde finales de 2025, cuando dejaron de aparecer juntos en fotografías y publicaciones en redes sociales, algo que llamó la atención de sus seguidores.
Durante meses ninguno de los dos habló sobre el tema, lo que alimentó aún más las especulaciones.
¿Qué dijo Bronislava Gregušová sobre el divorcio?
A través de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, Bronislava explicó que decidió hablar porque constantemente recibía preguntas sobre cómo estaba su familia.
La modelo confirmó que el proceso de divorcio continúa en curso y señaló que, por decisión de un tribunal, tanto ella como su hija Briana se encuentran actualmente en Eslovaquia.
También aseguró que ambas están viviendo una nueva etapa con tranquilidad y que se sienten felices de comenzar este nuevo capítulo de sus vidas.
Aunque no entregó detalles sobre las razones que llevaron al final del matrimonio, dejó claro que la decisión ya está tomada y que el proceso legal sigue avanzando.
Hasta ahora, Mario Cimarro no ha emitido ningún comunicado ni ha respondido públicamente a las declaraciones de su aún esposa, por lo que se desconoce su versión sobre la separación.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike