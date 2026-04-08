Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocido actor pone fin a su matrimonio; su esposa rompió el silencio con un inesperado anuncio

La esposa del reconocido actor confirmó que el proceso de divorcio sigue en curso y reveló que actualmente vive en otro país junto a su hija.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Tras meses de rumores, esposa de reconocido actor confirmó el divorcio y contó dónde vive ahora
Reconocido actor pone fin a su matrimonio; su esposa rompió el silencio con un inesperado anuncio (Foto freepik)

El mundo del entretenimiento quedó sorprendido tras conocerse que uno de los actores más recordados de las telenovelas latinoamericanas estaría atravesando un proceso de divorcio.

Artículos relacionados

La noticia fue confirmada por quien fue su pareja durante los últimos años, quien decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para aclarar los rumores que venían circulando desde hace varios meses sobre una posible crisis en su matrimonio.

Además de confirmar que el proceso legal ya está en marcha, la modelo reveló que actualmente se encuentra viviendo en otro país junto a la hija que tiene con el actor.

Esposa de reconocido actor confirmó el divorcio y sorprendió al revelar que se mudó con su hija
reconocido actor se divorcia y su esposa anuncia un nuevo comienzo lejos del país (Foto freepik)

¿Qué reconocido actor confirmó su separación?

Se trata de Mario Cimarro, reconocido actor cubano recordado por su participación en exitosas producciones como La usurpadora, Gata salvaje, El cuerpo del deseo y Mar de amor, entre otras.

Aunque el artista no se ha pronunciado públicamente sobre la situación, fue su esposa, la modelo eslovaca Bronislava Gregušová, quien confirmó que su relación llegó a su fin después de ocho años juntos y una hija en común.

La pareja había despertado rumores de una posible separación desde finales de 2025, cuando dejaron de aparecer juntos en fotografías y publicaciones en redes sociales, algo que llamó la atención de sus seguidores.

Durante meses ninguno de los dos habló sobre el tema, lo que alimentó aún más las especulaciones.

Esposa de Mario Cimarro rompió el silencio y confirmó que el actor atraviesa un divorcio
La esposa de Mario Cimarro confirmó su divorcio tras ocho años de relación (Foto Evan Agostini / AFP)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Bronislava Gregušová sobre el divorcio?

A través de varias historias publicadas en su cuenta de Instagram, Bronislava explicó que decidió hablar porque constantemente recibía preguntas sobre cómo estaba su familia.

La modelo confirmó que el proceso de divorcio continúa en curso y señaló que, por decisión de un tribunal, tanto ella como su hija Briana se encuentran actualmente en Eslovaquia.

También aseguró que ambas están viviendo una nueva etapa con tranquilidad y que se sienten felices de comenzar este nuevo capítulo de sus vidas.

Aunque no entregó detalles sobre las razones que llevaron al final del matrimonio, dejó claro que la decisión ya está tomada y que el proceso legal sigue avanzando.

Hasta ahora, Mario Cimarro no ha emitido ningún comunicado ni ha respondido públicamente a las declaraciones de su aún esposa, por lo que se desconoce su versión sobre la separación.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

georgina rodriguez responde criticas de su cuerpo Georgina Rodríguez

Georgina Rodríguez respondió a críticas por su cuerpo y hasta la esposa de Messi reaccionó

Georgina Rodríguez se pronunció sobre los comentarios hacia su figura tras fotos filtradas en la playa.

La razón por la que Alexa Torrex invitó a Andy Rivera a tomar un café salió a la luz Alexa Torrex

Alexa Torrex invitó a tomar un café a Andy Rivera tras polémica con Felipe Saruma y Sofía Jaramillo

Alexa Torrex volvió a ser tema de conversación en redes sociales tras invitar a Andy Rivera a tomar un café.

aida victoria merlano, j balvin y valentina ferrer Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano se pronunció sobre la supuesta infidelidad de J Balvin

La influenciadora Aida Victoria Merlano opinó sobre la supuesta infidelidad del artista J Balvin.

Lo más superlike

Lina Tejeiro expuso la escena que no emitieron de su enfrentamiento con Nicolás de Zubiría Lina Tejeiro

Lina Tejeiro reveló el comentario contra Nicolás de Zubiría que no se vio en MasterChef Celebrity

La actriz aseguró que una parte de su discusión con Nicolás de Zubiría fue eliminada y contó cuál fue el comentario que no alcanzó a verse.

Duelo en la música: falleció destacado cantante tras graves complicaciones de salud, ¿quién? Talento nacional

Duelo en la música: falleció destacado cantante tras graves complicaciones de salud, ¿quién?

cinco cosas en las que invertir Viral

Cinco cosas en las que vale la pena gastar, según la IA

Álvaro Díaz anunció su segunda fecha en el Movistar Arena de Bogotá. Talento internacional

Álvaro Díaz anunció segunda fecha de conciertos en Bogotá; te contamos dónde conseguir las entradas

El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. Talento internacional

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?