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Duelo en la música: falleció destacado cantante tras graves complicaciones de salud, ¿quién?

Colombia está de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido cantante tras un crítico hecho.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en la música: falleció destacado cantante tras graves complicaciones de salud, ¿quién?
¿Quién fue el reconocido cantante colombiano que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

El mundo de la música colombiana está de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante del género vallenato tras graves complicaciones de salud en las últimas horas.

Además, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los seguidores del cantante, quien se destacó en demostrar su gran talento a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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¿Quién fue el destacado cantante que falleció en las últimas horas?

El nombre de Óscar Emilio Silva, conocido como ‘El Óscar del Vallenato’ se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmarse su doloroso fallecimiento.

Duelo en la música: falleció destacado cantante tras graves complicaciones de salud, ¿quién?
Esto se sabe sobre la causa del fallecimiento de Óscar Emilio Silva. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado compartido por parte de varios portales del vallenato, entre esos, fue por parte de la cuenta oficial de Instagram ‘Sucesos Valledupar Oficial’ en la que cuenta con más de 224 mil seguidores, en la que se expresaron las siguientes palabras:

“Con profunda tristeza se confirmó el fallecimiento de Óscar Emilio Silva Melo, conocido cariñosamente como "El Óscar del Vallenato", reconocido intérprete de música vallenata, festivalero, oriundo de El Paso (Cesar) y residente en Barranco de Loba (Bolívar), donde era ampliamente apreciado por su talento y por llevar con orgullo el folclor de su tierra”, dice el comunicado.

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¿Qué se sabe acerca del fallecimiento de Óscar Emilio Silva?

Tras confirmarse el doloroso fallecimiento de Óscar Emilio Silva, varios internautas se han preguntado acerca de cuál fue la causa de su fallecimiento.

Lo que se sabe hasta el momento sobre la causa del fallecimiento del cantante se trata por una grave lesión que tuvo en su clavícula, en medio de una riña que tuvo con otras personas.

Duelo en la música: falleció destacado cantante tras graves complicaciones de salud, ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento de Óscar Emilio Silva. | Foto: Freepik

En el reciente comunicado que compartió la cuenta de ‘Sucesos Vallenatos’ se evidencia que el cantante atravesó por un complicado momento, en especial, por permanecer en la UCI:

“Silva Melo permanecía internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un centro asistencial en Valledupar, luego de presentar complicaciones en su estado de salud tras una cirugía de clavícula. Días antes de su traslado, el artista había manifestado públicamente, su preocupación por una presunta demora en la remisión desde el Hospital La Candelaria de El Banco (Magdalena)”, dice el comunicado.

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