Un reconocido cantante y comunicador social, se ha convertido en tendencia no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmar el doloroso fallecimiento de su bebé.

Por el momento, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la dolorosa confesión que hizo el artista tras el fallecimiento de su segundo hijo.

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¿Quién es el cantante que confirmó el doloroso fallecimiento de su hijo?

Estas fueron las dolorosas palabras del cantante tras el fallecimiento de su bebé. | Foto: Freepik

El nombre de Juan Sebastián Guerrero Sarmiento se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por su polifacético talento, sino también, por confirmar a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 13 mil seguidores, la dolorosa noticia del fallecimiento de su hijo, pues, expresó las siguientes palabras:

“Gabrielito, cuando supe de ti, me sentí el ser más feliz sobre la tierra, sentía que Dios recompensaba todo el dolor de mi vida, aún recuerdo que yo presentía tu venida incluso antes de que tu mami lo sepa, agradecí tanto a la vida, te encomendé a él y a la virgen, y decía mi sueño más grande ya es una realidad, vaya! No debí cantar victoria antes de tiempo”, reveló Juan Sebastián en la descripción de la publicación.

En la descripción de la publicación que compartió Juan Sebastián, se evidencia que ha enfrentado por un complicado momento a nivel emocional por el fallecimiento de su hijo, quien seguirá en su vida a pesar de su fallecimiento.

¿Qué otro mensaje compartió Juan Sebastián Guerrero tras el fallecimiento de su hijo?

Tras confirmar el fallecimiento del segundo hijo que esperaba Juan Sebastián junto a su esposa, él dejó otro mensaje a través de sus redes sociales, dejando en evidencia el doloroso momento que ha enfrentado tras la pérdida de su bebé, pues, expresó lo siguiente:

Este mensaje dejó Juan Sebastián Guerrero Sarmiento por el fallecimiento de su bebé. | Foto: Freepik

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