Flavia Dos Santos y María Cecilia Botero estrenan “Sin Filtro” por La FM; ¿de qué se trata?

Flavia Dos Santos y María Cecilia Botero regresan a la radio con un espacio propio luego de su paso por Mujeres sin filtro.

Flavia Dos Santos y María Cecilia Botero compartieron set en Mujeres sin filtro. (Foto: Canal RCN)

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La psicóloga y la actriz estarán al aire desde este 3 de agosto en la franja de 3:00 a 4:00 p.m., con un formato que promete mantener la frescura y el humor que las caracterizó en su anterior proyecto.

¿Cómo se llama el nuevo programa de Flavia Dos Santos y María Cecilia Botero en la FM?

El nuevo programa, titulado Sin filtro, busca convertirse en un punto de encuentro para hablar de temas cotidianos y actuales sin rodeos. Relaciones, familia, salud, bienestar, trabajo, dinero, tendencias, tecnología y cultura serán parte del menú diario, siempre desde diferentes ángulos y perspectivas.

La propuesta incluye invitados especiales y entrevistas con personajes exclusivos, lo que permitirá enriquecer cada conversación con voces diversas. La idea es que el oyente encuentre un espacio cercano, entretenido y útil, donde se aborden asuntos que afectan la vida diaria.

Ambas llegan con la experiencia acumulada en televisión, pero también con la complicidad que construyeron en Mujeres sin filtro.

Flavia Dos Santos aporta su mirada como psicóloga y especialista en temas de pareja y bienestar, mientras María Cecilia Botero suma su experiencia y trayectoria como actriz reconocida en el país.

La FM apuesta por este nuevo formato ofreciendo a los oyentes un plan distinto para las tardes.

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¿Por dónde se podrá disfrutar el nuevo programa de Flavia Dos Santos y María Cecilia Botero?

El programa se transmitirá de lunes a viernes por la frecuencia radial de La FM en cada ciudad. Además, estará disponible en la App de RCN Radio, en el canal de YouTube de LafmColombia y en sus redes sociales oficiales, lo que permitirá que la audiencia lo disfrute en múltiples plataformas y formatos.

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De esta manera, Sin filtro se convierte en una propuesta multiplataforma que busca llegar a más oyentes y espectadores.

La expectativa es alta: quienes las siguieron en televisión ahora podrán encontrarlas en la radio y en digital, con la misma química y con nuevos temas que prometen enganchar a la audiencia.