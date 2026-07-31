Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?

El cantante mexicano Frankie J se encuentra en medio de una polémica debido a su interpretación del himno nacional en el tradicional encuentro entre estrellas de la MLS y las estrellas de la Liga MX.

El All-star game ya es una tradición en la MLS. (Foto: Rich Storry/AFP)

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¿Por qué han criticado la interpretación del himno de México de Frankie J?

En un video grabado por un aficionado, se observa la presentación del artista transmitida por televisión.

El internauta calificó la escena como una vergüenza y una falta de respeto, señalando que Frankie J no se sabía la letra completa del himno.

El partido se disputó el pasado 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte, y desde entonces el cantante ha recibido una ola de críticas y comentarios negativos en redes sociales.

La MLS cuenta con varios jugadores de renombre internacional. (Foto: Luiza Moraes/AFP)

¿Podrían sancionar a Frankie J por su interpretación del himno nacional?

La controversia escaló rápidamente, pues las leyes mexicanas establecen que alterar la letra del Himno Nacional puede ser considerado una infracción.

Aunque el cambio fue mínimo y podría interpretarse como un error, las autoridades deberán analizar si corresponde aplicar una sanción. Mientras tanto, Frankie J no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Aunque no ha ofrecido declaraciones directas, Frankie J compartió en sus historias de redes sociales videos de personas que sí disfrutaron su interpretación.

Con este gesto, el cantante parece querer equilibrar la balanza y mostrar que no todo fueron críticas. Sin embargo, su silencio frente a las acusaciones mantiene la incertidumbre sobre su postura.

Este partido de fútbol reunió a muchas figuras internacionales como Son Heung‑Min, Thomas Müller y, aunque los aficionados esperaban ver a Lionel Messi, no se pudo porque se encuentra de descanso tras llegar hasta la final del Mundial 2026.

Este encuentro no solo sirve como vitrina para mostrar el talento de jugadores reconocidos en ambas ligas, sino que también marca el inicio oficial de la temporada.

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El evento gana relevancia cada año y muchos futbolistas se sienten atraídos por culminar sus carreras en la MLS.

La llegada de figuras como el brasileño Casemiro, quien decidió unirse al Inter de Miami después de una larga trayectoria en clubes europeos como el Real Madrid y el Manchester United, es un ejemplo claro de cómo este tipo de encuentros y la proyección de la liga estadounidense logran captar la atención de futbolistas que han brillado en escenarios de máxima exigencia.