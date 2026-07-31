Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Reconocido cantante mexicano recibió críticas al equivocarse cantando el himno nacional; ¿será multado?

Famoso artista enfrenta críticas por equivocarse en el himno nacional y podría ser sancionado según la ley mexicana.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México.
El cantante Frankie J generó revuelo por su interpretación del himno nacional de México. (Foto: Freepik)

El cantante mexicano Frankie J se encuentra en medio de una polémica debido a su interpretación del himno nacional en el tradicional encuentro entre estrellas de la MLS y las estrellas de la Liga MX.

El All-star game ya es una tradición en la MLS.
El All-star game ya es una tradición en la MLS. (Foto: Rich Storry/AFP)

Artículos relacionados

¿Por qué han criticado la interpretación del himno de México de Frankie J?

En un video grabado por un aficionado, se observa la presentación del artista transmitida por televisión.

El internauta calificó la escena como una vergüenza y una falta de respeto, señalando que Frankie J no se sabía la letra completa del himno.

El partido se disputó el pasado 29 de julio en Charlotte, Carolina del Norte, y desde entonces el cantante ha recibido una ola de críticas y comentarios negativos en redes sociales.

La MLS cuenta con varios jugadores de renombre internacional.
La MLS cuenta con varios jugadores de renombre internacional. (Foto: Luiza Moraes/AFP)

¿Podrían sancionar a Frankie J por su interpretación del himno nacional?

La controversia escaló rápidamente, pues las leyes mexicanas establecen que alterar la letra del Himno Nacional puede ser considerado una infracción.

Aunque el cambio fue mínimo y podría interpretarse como un error, las autoridades deberán analizar si corresponde aplicar una sanción. Mientras tanto, Frankie J no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido.

Aunque no ha ofrecido declaraciones directas, Frankie J compartió en sus historias de redes sociales videos de personas que sí disfrutaron su interpretación.

Artículos relacionados

Con este gesto, el cantante parece querer equilibrar la balanza y mostrar que no todo fueron críticas. Sin embargo, su silencio frente a las acusaciones mantiene la incertidumbre sobre su postura.

Este partido de fútbol reunió a muchas figuras internacionales como Son Heung‑Min, Thomas Müller y, aunque los aficionados esperaban ver a Lionel Messi, no se pudo porque se encuentra de descanso tras llegar hasta la final del Mundial 2026.

Este encuentro no solo sirve como vitrina para mostrar el talento de jugadores reconocidos en ambas ligas, sino que también marca el inicio oficial de la temporada.

Artículos relacionados

El evento gana relevancia cada año y muchos futbolistas se sienten atraídos por culminar sus carreras en la MLS.

La llegada de figuras como el brasileño Casemiro, quien decidió unirse al Inter de Miami después de una larga trayectoria en clubes europeos como el Real Madrid y el Manchester United, es un ejemplo claro de cómo este tipo de encuentros y la proyección de la liga estadounidense logran captar la atención de futbolistas que han brillado en escenarios de máxima exigencia.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Karely Ruíz se volvió a pronunciar sobre el robo en su casa. Talento internacional

Karely Ruíz estalló contra la prensa y las críticas tras el robo en su casa; así respondió

Karely Ruíz expresó molestia por la cobertura mediática y las críticas que recibió tras el robo en su vivienda.

influencer contó el dramático estado de salud de su esposa tras el parto Viral

Influencer reveló las graves complicaciones que sufrió su esposa tras dar a luz: "está ciega"

El creador de contenido relató las complicaciones que sufrió su esposa después del parto y cómo avanza su recuperación.

Karely Ruíz se pronunció tras incidente en su casa. Talento internacional

Karely Ruíz se pronunció tras sufrir impactante robo en su casa: ¿salió ilesa?

Karely Ruíz habló del hurto en su hogar y agradeció el apoyo de sus seguidores, anunciando que buscará justicia por lo ocurrido.

Lo más superlike

Duelo en el fútbol, falleció destacada celebridad de manera inesperada, ¿quién fue? Talento internacional

Duelo en el fútbol, falleció destacada celebridad de manera inesperada, ¿quién fue?

El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de joven promesa en las últimas horas.

Verónica Orozco sorprendió al mostrar a su pareja en románticas fotos Verónica Orozco

Verónica Orozco compartió inéditas fotos con su pareja, él es el guapo hombre

Alejandro Estrada se destacó en La casa de los famosos Colombia por ser uno de los participantes más ordenados. Alejandro Estrada

Alejandro Estrada mostró su obsesión por limpiar en La casa de los famosos; ¿qué significa según expertos?

¿Quién será el segundo eliminado de MasterChef Celebrity, según la IA? Este es su pronóstico MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién será el segundo eliminado de MasterChef Celebrity, según la IA? Este es su pronóstico

karol g en concierto Karol G

Karol G vivió incómodo momento con fan en pleno concierto: la seguridad tuvo que intervenir