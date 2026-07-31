Karely Ruíz estalló contra la prensa y las críticas tras el robo en su casa; así respondió

La modelo Karely Ruíz mostró su molestia con el tratamiento de la información que le ha dado la prensa local al impactante robo que sufrió en su casa.

Karely Ruíz mostró su molestia con los medios locales y sus detractores. (Foto: Freepik)

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¿Cuándo fue el hurto en la casa de Karely Ruíz?

El pasado 29 de julio en horas de la madrugada, un grupo de hombres irrumpió en la vivienda de la influenciadora, sometiendo a Karely, su esposo y su pequeña hija.

Los asaltantes se llevaron dinero en efectivo, joyas y dispositivos electrónicos. Aunque Ruíz y su hija salieron ilesas, su esposo recibió un impacto en la cabeza al intentar reaccionar, sin mayores complicaciones según las autoridades.

En una primera publicación, Karely agradeció que todo quedara en pérdidas materiales y aseguró que buscará justicia hasta las últimas consecuencias.

Karely Ruíz expresó que teme por la seguridad de ella y su familia. (Foto: Freepik)

¿Qué comentarios ha recibido Karely Ruiz tras su publicación en redes sobre el incidente en su casa?

Sin embargo, la opinión pública se dividió: mientras figuras como Melissa Gate y Katy Cardona le expresaron apoyo, otros internautas insinuaron que la situación era una forma de llamar la atención o incluso un “karma”.

Tras la ola de comentarios, la modelo publicó un nuevo mensaje en el que manifestó su inconformidad con la prensa local.

Según explicó, varios medios divulgaron información personal que la pone en riesgo a ella y a su familia. Karely señaló que ser figura pública no significa que se deba exponer su privacidad, menos aún en un momento tan delicado.

La creadora de contenido expresó tristeza por lo ocurrido y aseguró que nadie merece atravesar una situación similar.

Las autoridades continúan investigando el caso, revisando las cámaras de seguridad y ofreciendo una recompensa por información que permita identificar a los responsables.

Mientras tanto, varios seguidores recomendaron a Karely mudarse temporalmente para garantizar la seguridad de su familia.

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La influenciadora no ha dicho si tendrá que tomar decisiones drásticas que den prioridad a su bienestar, ya que algunos medios de comunicación mexicanos han especulado que el ataque pudo tratarse de un intento de rapto que no salió bien.

Karely no ha desmentido ni confirmado esa versión, y se ha limitado a asegurar que ella y su familia se encuentran bien.