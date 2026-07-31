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¿Hay un romance secreto en MasterChef Celebrity? Esto revelaron varios participantes

Martha Restrepo, Tavo Bernal y Sebastián Villalobos hablaron de un posible romance que habría nacido durante las grabaciones.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez

La nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia sigue dando de qué hablar, no solo por los retos en la cocina, sino también por las confesiones de sus participantes fuera del programa.

Como ha ocurrido en temporadas anteriores, los seguidores del reality no solo están atentos al desempeño de los famosos en la competencia, sino también a las relaciones que puedan surgir durante las grabaciones.

En esta ocasión, fueron Martha Restrepo, Tavo Bernal y Sebastián Villalobos quienes alimentaron los rumores sobre un posible romance dentro del programa.

¿Cuál es el posible romance de MasterChef Celebrity 2026?

Durante una entrevista en La Mega, los tres participantes hablaron sobre los vínculos que se formaron durante las grabaciones y dejaron varias declaraciones que despertaron la curiosidad de los seguidores del reality.

La primera en referirse al tema fue Martha Restrepo, quien aseguró que podría existir un "shippeo" entre dos hombres de la competencia. Sin embargo, prefirió no revelar sus identidades y únicamente comentó que entre ellos sí existió una “conquista”.

“Un hombre muy enamorado de otro hombre [...] [¿conquista o no conquista] Yo digo que sí”, reveló Martha

Por su parte, Tavo Bernal sorprendió al revelar que durante las grabaciones se dio un beso con otro participante. Los entrevistadores le preguntaron si quien había besado a su compañero había sido él o Pamela, el personaje que interpreta en algunos de sus contenidos de humor.

Ante la pregunta, el comediante respondió entre risas que había sido él mismo quien se dio el beso, aunque aclaró que Pamela también protagonizó varios besos durante la competencia.

Finalmente, Sebastián Villalobos aseguró que, desde su percepción, hubo un romance que pasó desapercibido para la mayoría del público. Al preguntarle si se trató de una relación que se vivió más detrás de cámaras, respondió que esa era la impresión que le quedó, aunque dejó claro que no podía confirmar nada.

"Yo siento que hubo un amorío que no salió tan en público [...] [era más de camerino para atrás] Yo siento, yo siento, ojo que esto puede ser un secreto o un chisme [...] entonces, ahí se las dejo”, comentó el creador de contenido.

¿Nació un nuevo romance en MasterChef Celebrity? Participantes destaparon inesperado 'shippeo'
Martha Restrepo, Tavo Bernal y Sebastián Villalobos hablaron de un posible romance que habría nacido durante las grabaciones. (Foto Canal RCN)

¿Qué parejas ha dejado MasterChef Celebrity?

A lo largo de sus diferentes temporadas, MasterChef Celebrity ha sido escenario de varias historias de amor que trascendieron las cocinas.

Uno de los casos más recordados es el de Federico Martínez y María Luisa Arias, quienes participaron en la primera temporada de MasterChef Colombia en 2015. Años después formalizaron su relación, se casaron en 2022 y posteriormente nació su hija Alicia.

Otro romance que marcó el programa fue el de la influencer Luisa Fernanda W y el cantante Fabio Legarda, quienes iniciaron su relación tras coincidir en el reality y permanecieron juntos hasta el fallecimiento del artista.

En la edición de 2024 también surgió una relación entre el actor Alejandro Estrada y la periodista Dominica Duque. Aunque continuaron su romance después de las grabaciones, meses más tarde anunciaron su separación.

La historia más reciente es la de Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar, quienes se conocieron durante la temporada de 2025 y, hasta el momento, continúan juntos.

¿Hay un romance secreto en MasterChef Celebrity? Esto revelaron varios participantes
Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar se conocieron durante MasterChef Celebrity (Foto Canal RCN)
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