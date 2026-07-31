Este viernes 31 de julio, los televidentes se encuentran bajo la expectativa acerca de cuál será el segundo participante en quedar eliminado en la cocina de MasterChef Celebrity.

Con base en esto, la Inteligencia Artificial, conocida como IA, compartió su pronóstico frente a cuál famoso se convertirá en el próximo eliminado de la cocina más famosa del país.

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¿Cuáles participantes tienen en delantal negro en MasterChef Celebrity?

A medida que han ido transcurriendo los días en la cocina más famosa del país, se evidencia que los participantes han tenido la oportunidad en demostrar todo su potencial, gracias al aprendizaje que han adquirido tanto de sus compañeros como del jurado.

Estos son los participantes de MasterChef Celebrity que están en riesgo de eliminación. | Foto: Canal RCN

Así también, se ha visto reflejado que algunos participantes han cometido ciertos errores durante las pruebas y esto ha ocasionado que obtengan el delantal negro. Por esta razón, te contamos qué participantes están en riesgo de eliminación al tener el delantal negro:

Luciano D'Alessandro

Marcela Carvajal

Julieta Piñeres

Martha Restrepo

Víctor Tarazona

Luisa Vergara

Angélica Blandón

¿Cuál será el próximo participante que sería eliminado de MasterChef Celebrity, según la IA?

En un reciente análisis que compartió la Inteligencia Artificial, teniendo en cuenta todo el desempeño que han tenido los famosos en la cocina de MasterChef Celebrity, se evidencia que el próximo participante que podría quedar eliminado sería Víctor Tarazona.

Este sería el participante en quedar en riesgo de eliminación, según la IA. | Foto: Canal RCN

El segundo participante que podría quedar en riesgo de eliminación en la competencia podría ser Luisa Vergara, teniendo en cuenta el pronóstico que compartió la Inteligencia Artificial.

Aunque por el momento no se ha llevado a cabo el capítulo de eliminación, los internautas han generado todo tipo de opiniones frente a los sucesos que ocurrirán en la cocina.

De este modo, el jurado aprovechará la oportunidad para tener en cuenta el avance de cada uno de los famosos y, de igual modo, en descifrar el error que cada uno de los participantes ha tenido en la cocina.

¡No te pierdas el capítulo de MasterChef Celebrity a través de la pantalla del Canal RCN!