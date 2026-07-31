Estrella de Netflix desapareció tras una avalancha en una de las montañas más peligrosas del mundo

En las últimas horas, una noticia ha conmocionado a las redes sociales. Un reconocido alpinista, famoso por protagonizar un exitoso documental de Netflix y por romper varios récords en las montañas más altas del planeta, fue reportado como desaparecido tras una avalancha ocurrida durante una expedición.

El accidente ocurrió mientras un grupo de escaladores intentaba ascender una de las montañas más altas del mundo.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las labores de búsqueda en medio de condiciones climáticas y geográficas que dificultan el operativo.

Desapareció famosa estrella de Netflix durante una expedición: fue alcanzado por una avalancha (Foto freepik)

¿Quién es la estrella de Netflix que fue reportada como desaparecida?

Se trata de Nirmal Purja, conocido mundialmente como "Nims" o "Nimsdai", un exmilitar y alpinista nepalí que alcanzó reconocimiento internacional gracias a sus impresionantes logros en el montañismo.

Su historia llegó a millones de personas a través del documental de Netflix "Los 14 ochomiles: No hay nada imposible", producción en la que muestra el desafío de escalar las 14 montañas de más de 8.000 metros de altura existentes en el mundo.

Purja hizo historia al completar ese reto en tan solo seis meses y seis días, estableciendo un récord mundial que lo convirtió en una de las figuras más importantes del alpinismo moderno.

Entre sus logros también destaca haber alcanzado la cima del K2, la segunda montaña más alta del mundo, durante una histórica expedición invernal junto a otros nueve alpinistas nepalíes.

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¿Qué información se tiene sobre Nirmal Purja?

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el accidente ocurrió mientras un grupo de montañistas ascendía el Broad Peak, una montaña ubicada en la cordillera del Karakórum, en Pakistán.

Según los reportes difundidos por las autoridades y organizaciones de montañismo, una avalancha sorprendió a los escaladores durante la jornada del 30 de julio, dejando a cuatro personas fallecidas y diez desaparecidas, entre ellas Nirmal Purja y un alpinista estadounidense. Desde ese momento no se ha vuelto a tener comunicación con el grupo afectado.

El Club Alpino de Pakistán informó que trabaja de manera conjunta con las autoridades locales para coordinar las labores de búsqueda y rescate en la zona.

Las autoridades explicaron que el rescate se ha visto seriamente afectado por el terreno extremadamente accidentado y por las difíciles condiciones meteorológicas que se presentan en la montaña, factores que han ralentizado las labores para localizar a las personas que aún permanecen desaparecidas.