El mundo del fútbol se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida figura que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Por el momento, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por el doloroso mensaje que compartió el equipo en el que pertenecía en las últimas horas.

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¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció en las últimas horas?

El nombre de Gerardo Barrera, más conocido como Gera, se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales tras confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Gerardo Barrera. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte del equipo Miami Athletic Club a través de su cuenta de Instagram en la que cuentan con más de 29 mil seguidores, en la que expresaron las siguientes palabras:

“En memoria de Gerardo “Gera” Barrera. Con profunda tristeza lamentamos el fallecimiento de Gerardo “Gera” Barrera, un orgulloso miembro de la familia del Miami Athletic Club desde 2021 hasta 2023. La pasión, la dedicación y el espíritu de Gera jamás serán olvidados. Extendemos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, compañeros de equipo y a todos aquellos cuyas vidas tocó”, dice el comunicado.

Por el momento, la noticia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas por el importante legado que dejó el futbolista a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Cuál fue el importante legado que dejó el futbolista a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Es clave mencionar que el joven futbolista tuvo un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional, en especial, por el gran desempeño que obtuvo con el equipo a lo largo de su carrera.

Este fue el importante legado que dejó la celebridad. | Foto: Freepik

Es clave mencionar que Gera Barrera tuvo la oportunidad en hacer parte de del Miami FC, en el que fue capitán del equipo durante varias temporadas.

Aunque por el momento se desconoce la causa de la muerte del futbolista, los hinchas del fútbol han recordado el gran legado que dejó a lo largo de su carrera, siendo una de las jóvenes promesas del fútbol.