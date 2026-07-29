El mundo de la televisión se viste de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido actor que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, el actor interpretó a importantes personajes en su carrera, entre los más destacados y recordados por parte de los internautas está el de ‘Doctor Who’ y ‘Juego de Tronos’.

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¿Quién fue el reconocido actor que falleció en las últimas horas?

El nombre del actor británico Tom Chadbon se ha convertido en centro de atención mediática no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Así se confirmó el fallecimiento de Tom Chadbon. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de la cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter Fantom Events en el que expresaron las siguientes palabras:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Tom Chadbon el pasado fin de semana. Tom era un rostro conocido para muchos gracias a su amplia trayectoria en televisión y cine. Siempre fue una persona cálida y amable con quien trabajar, y enviamos nuestras condolencias a su familia en estos momentos tan difíciles”, dice el comunicado.

Aunque por el momento se desconoce la razón por la que falleció el actor, los internautas han recordado el importante legado que dejó a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Desde que se confirmó el fallecimiento del actor, los internautas han recordado los múltiples personajes que personificó, en especial, por todas las apariciones que tuvo en la pantalla.

¿En qué producciones tuvo la oportunidad de actuar Tom Chadbon?

Es clave mencionar que el actor británico tuvo la oportunidad de participar en varias producciones a lo largo de su carrera, pues, siempre se destacó en sacar todo su potencial en varios personajes.

Este fue el importante legado que dejó Tom Chadbon. | Foto: Freepik

Entre los personajes más icónicos en los que tuvo la oportunidad de interpretar Tom Chadbon fue en ‘Doctor Who’ con el personaje de Duggan y Merdeen.

Otro de los personajes que más caracterizaron a Tom Chadbon fue el de Juego de Tronos al darle vida a Septón Maynard.

En otras de las producciones en las que el actor tuvo la oportunidad de actuar en su carrera profesional fue en Casualty, The Bill y Casino Royale.