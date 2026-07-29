Maelo Ruíz sorprendió a los comensales de un restaurante en Barranquilla; el momento se hizo viral

El cantante puertorriqueño Maelo Ruiz fue captado dándole una serenata a capela a los comensales de un restaurante al norte de Barranquilla.

Maelo Ruíz cantó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

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¿Cómo fue la serenata inesperada de Maelo Ruíz en un restaurante de Barranquilla?

Las imágenes se han hecho virales por el inesperado momento en el que el artista interpretó varios de sus éxitos ante la mirada de las personas que acompañaron cantando y grabando el episodio con sus celulares.

Ruíz participó en la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, acompañando a los participantes en uno de los sábados de fiesta. Esa edición fue ganada por la creadora de contenido caleña Karen Sevillano.

No se saben las razones exactas por las que el cantante se encuentra en nuestro país, pero fueron pocos los afortunados que vivieron este inesperado encuentro.

Muchos internautas incluso manifestaron su tristeza por no estar en la zona y perderse la experiencia.

El video termina con el artista despidiéndose entre aplausos y diciéndoles a los presentes que los quería por su amabilidad.

Maelo Ruíz dio serenata improvisadas a varios comensales de un restaurante. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es el último álbum lanzado por Maelo Ruíz?

Maelo Ruiz sigue vigente en la industria. En 2024 lanzó su más reciente álbum, una producción con 14 temas que lo han llevado a recorrer varias partes del mundo.

Este trabajo discográfico lo sigue consolidando como uno de los grandes exponentes de la salsa romántica a nivel internacional, demostrando que su voz y estilo continúan conquistando públicos de diferentes generaciones.

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Dentro de esa gira, Maelo Ruiz se presentó en Perú durante el Salsa Lima Festival, donde compartió escenario con otros grandes del género como Oscar D’ León, Víctor Manuelle, Tito Nieves entre otros artistas internacionales.

Además, Maelo ya estuvo de visita en Colombia este mismo año; participó en el Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro en Neiva, donde fue uno de los invitados de honor, compartiendo tarima con el cantante vallenato Rafa Pérez y con el intérprete popular Luis Alfonso.