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Así lucía la actriz Hanny Vizcaino cuando era pequeña, ¡antes de Pa’ quererte!

La bella actriz Hanny Vizcaino sacó a la luz una fotografía en sus redes sobre cómo lucía antes de llegar a la fama.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así lucía la actriz Hanny Vizcaino cuando era pequeña, ¡antes de Pa’ quererte!
¿Cómo lucía Hanny Viscaino antes de llegar a la fama? | Foto: Canal RCN

Una de las jóvenes actrices que más acogida ha tenido en la televisión colombiana es Hanny Vizcaino, quien ha acaparado la atención por su gran habilidad en el campo artístico, en especial por su personaje en Pa’ seguirte queriendo.

Así también, los internautas han recordado cómo lucía cuando era pequeña y ha sido recordada por su viral aparición en Pa’ quererte al debutar en la televisión, siendo muy joven y, de igual modo, compartió una fotografía en sus redes sociales de cómo lucía al respecto.

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¿Cómo lucía Hanny Vizcaino, actriz de Pa’ seguirte queriendo cuando era pequeña?

Es clave mencionar que Hanny Vizcaino ha compartido varios detalles de lo que hace en su vida cotidiana, pues, no solo es actriz, sino también, una reconocida creadora de contenido digital.

Así lucía la actriz Hanny Vizcaino cuando era pequeña, ¡antes de Pa’ quererte!
Esta foto compartió Hanny Vizcaino antes de llegar a la fama. | Foto: Canal RCN

Por ello, Hanny compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 510 mil seguidores, una historia en la que sorprendió a sus seguidores al mostrar detalles acerca de cómo lucía en su infancia.

En la fotografía se evidencia que la Hanny era aún más pequeña a diferencia de cuando actuó en Pa’ quererte, luciendo igual de bella como está en la actualidad.

Así lucía la actriz Hanny Vizcaino cuando era pequeña, ¡antes de Pa’ quererte!
Así lucía Hanny Vizcaino en Pa' querete. | Foto: Canal RCN

De igual modo, los internautas han resaltado su gran habilidad en el campo artístico, en especial, por darle vida al personaje de Isabel en Pa’ quererte y Pa’ seguirte queriendo.

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¿Quién es el actual novio de Hanny Vizcaino?

Tras el reciente lanzamiento de Pa’ seguirte queriendo, los internautas han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que se han llevado a cabo entre los personajes, en especial, por la joven actriz Hanny Vizcaino.

De este modo, Hanny ha sorprendido no solo por cómo luce en la actualidad, sino también, por todos los detalles que ha tenido en su actual relación.

El novio de Hanny Vizcaino se llamada Matías Alarcon, quien es un joven futbolista, según lo que se evidencia en sus redes sociales.

Matías es hijo de dos de los actores más influyentes del país quienes son: Chichila Navia y Santiago Alarcón.

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