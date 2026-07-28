¿Cuáles son los beneficios del matcha, bebida que toma Isabella Ladera y que ya es tendencia mundial?

La bebida conocida como Matcha sigue siendo la preferida entre las personas jóvenes y los influenciadores como Isabella Ladera.

Isabella Ladera no solo toma matcha sino que lo comercializa. (Foto: Giorgio VIERA/AFP)

Artículos relacionados Anuel AA ¿Famoso cantante fue diagnosticado con VIH? Así respondió tras las pruebas que se hicieron virales

El matcha es una bebida ancestral en varios países asiáticos, cuya forma de cultivo bajo sombra hace que su clorofila sea más intensa y se ha convertido en una de las bebidas más populares y te contamos por qué.

Hoy en día, el matcha se ha convertido en una bebida habitual en cafeterías y espacios de bienestar, ganando popularidad entre celebridades y creadores de contenido que lo consumen antes de entrenar, trabajar o realizar actividades cotidianas, no solo por sus beneficios, sino porque se puede consumir en varias presentaciones como lattes y postres.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

¿Cuáles son los beneficios del Matcha?

Según los expertos, entre sus principales beneficios se destacan: fortalecer el sistema inmunitario, reducir el estrés, estimular la mente mientras relaja el cuerpo, prevenir enfermedades como cáncer e infecciones, cuidar las arterias y controlar la hipertensión.

También ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, convirtiéndose en un apoyo para quienes enfrentan la diabetes. Además, se le atribuyen propiedades para prevenir la fibrosis hepática y los signos tempranos del Alzheimer.

Isabella Ladera se convirtió en mamá el pasado 11 de julio. (Foto: Giorgio VIERA/AFP)

¿Por qué los deportistas toman Matcha?

En el ámbito estético y deportivo, el matcha es valorado por mejorar el aspecto de la piel y favorecer la quema de grasas, lo que lo convierte en un complemento ideal para quienes buscan mantener un estilo de vida saludable.

Su capacidad de aportar energía sostenida sin los picos de ansiedad que genera el café lo ha posicionado como una alternativa preferida entre jóvenes y atletas.

La creadora de contenido venezolana no solo consume matcha, sino que también lo comercializa, respaldando su experiencia personal con la bebida.

Isabella ha compartido que el té le ha ayudado en etapas clave de su vida, especialmente en el pre y post parto.

El pasado 11 de julio dio a luz a su segundo hijo, Koa, y las imágenes del nacimiento generaron revuelo en plataformas digitales por lo explícitas y por el momento tan importante que atravesaba.