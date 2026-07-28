Cristian Castro lanzó indirecta a Shakira tras su participación en el Mundial 2026; esto dijo

El cantante Cristian Castro generó revuelo al hablar de la nula participación de artistas mexicanos en el show de medio tiempo del pasado Mundial 2026 que se celebró en México, Estados Unidos y Canadá.

Cristian Castro dio sus impresiones por no ser llamado para cantar en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026. (Foto: Jewel Samad/AFP)

Artículos relacionados Anuel AA ¿Famoso cantante fue diagnosticado con VIH? Así respondió tras las pruebas que se hicieron virales

¿Qué dijo Cristian Castro sobre la participación de Shakira en el Mundial 2026?

En medio de una de sus presentaciones, el artista habló del evento deportivo que se llevó a cabo en su país y resaltó que ni él ni ningún otro artista fuera tenido en cuenta, mientras que señaló que a Shakira siempre la eligen sin importar dónde se juegue el Mundial.

Las palabras del artista generaron risas entre los asistentes, pero fueron interpretadas por los internautas como una queja disfrazada hacia los organizadores.

Cristian Castro sigue sacando música. (Foto: Gustavo Caballero/AFP)

¿Quiénes cantaron en el show de medio tiempo del Mundial 2026?

En el espectáculo participaron Shakira y Burna Boy, Madonna, Justin Bieber, BTS, Coldplay, entre otros, pero no hubo mayor presencia de referentes mexicanos.

Para muchos, la ausencia de artistas mexicanos en un Mundial celebrado parcialmente en su territorio fue vista como un descuido cultural.

Otros, en cambio, consideraron que la elección de figuras internacionales responde a la búsqueda de un espectáculo global y masivo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Yeison Jiménez se habría manifestado en plena entrevista de Luis Alfonso

Más allá de la polémica, Cristian Castro también llamó la atención por su vida personal. El cantante presentó recientemente a su nueva pareja ante los medios, asegurando que atraviesa un momento pleno y que sueña con llegar al altar.

Afirmó que la vida es corta y que debe aprovecharse al máximo, sin importar las críticas o comentarios que puedan surgir en torno a sus decisiones.

El cantante ha dejado claro que no se detiene ante los comentarios negativos. Para él, las opiniones forman parte del día a día de cualquier figura pública, pero no deben condicionar las decisiones personales.

Este año lanzó el tema “Se fue el sol”, una producción que, según contó, nació como un homenaje a referentes que marcaron su vida artística: David Bowie y Queen.

Con más de tres décadas en la música, Castro sigue demostrando que no se conforma con repetir fórmulas. Su objetivo es mantener vigente su catálogo y, al mismo tiempo, explorar nuevos sonidos que lo conecten con públicos modernos.