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Duelo en el fútbol, murió destacado futbolista tras grave accidente automovilístico: así se confirmó

El mundo del fútbol está de luto tras confirmarse la muerte de un jugador a causa de un trágico accidente.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Duelo en el fútbol, murió destacado futbolista tras grave accidente automovilístico: así se confirmó
¿Quién fue el reconocido futbolista que falleció? | Foto: Freepik

Se confirmó el doloroso fallecimiento de un reconocido jugador quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los internautas tras revelarse que el futbolista enfrentó un complicado momento a causa de un trágico accidente.

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¿Quién fue y cómo se confirmó el fallecimiento del reconocido futbolista?

El nombre de Sami Said se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un destacado futbolista del AC Trento, club, italiano, sino también, por confirmarse su fallecimiento.

Duelo en el fútbol, murió destacado futbolista tras grave accidente automovilístico: así se confirmó
¿Cómo se confirmó el fallecimiento de Sami Said? | Foto: Freepik

La noticia del fallecimiento del futbolista fue principalmente confirmada a través de un comunicado oficial compartido por parte de un comunicado oficial compartido por parte del A.C. Trento, club, italiano, en su cuenta oficial de Instagram en la que revelaron las siguientes palabras:

“Condolencias por Sami Said, El A.C. Trento 1921 ha recibido con profundo pesar la noticia del trágico fallecimiento de Sami Said, jugador de las categorías inferiores del club”, dice el comunicado.

Por el momento, la noticia ha dejado un sentido vacío por parte de los hinchas del fútbol, quienes resaltaron el gran talento del futbolista a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

¿Qué se sabe acerca de la causa del fallecimiento de Sami Said?

A raíz de confirmarse el doloroso fallecimiento del futbolista Sami Said, los hinchas del fútbol han generado una gran variedad de opiniones acerca de la causa de su fallecimiento.

Duelo en el fútbol, murió destacado futbolista tras grave accidente automovilístico: así se confirmó
Esto se sabe de la causa de muerte de Sami Said. | Foto: Freepik

Lo que se sabe hasta el momento sobre la razón del fallecimiento del futbolista se debió a raíz de un accidente automovilístico en Marruecos.

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Por este motivo, el A.C. Trento, reveló a través del comunicado oficial que compartieron en sus redes que Sami perdió la vida en medio de un desafortunado accidente de tránsito:

“Perdió la vida a los 18 años tras sufrir un accidente de tráfico en Marruecos. Sami formaba parte de la familia *gialloblù*, compartiendo un camino de crecimiento deportivo y personal junto a compañeros, entrenadores y personal del club; recuerdos que perdurarán en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerle. Ante tal tragedia, faltan las palabras; solo queda una inmensa sensación de vacío”.

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