Fuerte terremoto sacudió a Japón este martes 28 de julio, ¿cuánto fue su magnitud?

La Agencia Meteorológica de Japón reportó un fuerte terremoto en la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, al sur del país este martes 28 de julio alrededor de las 4:27 p.m, hora local.

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¿De cuánta magnitud fue el sismo de Japón el 28 de julio?

Según se reportó, el evento sísmico tuvo una magnitud de 7,1 con unos 10 km de profundidad, razón por la que se sintió con mayor intensidad.

El temblor duró varios segundos generando gran preocupación entre los ciudadanos, que apenas sintieron el sismo trataron de ponerse a salvo desalojando sus lugares de trabajo y hogares.

Las autoridades emitieron una alerta de un posible tsunami, pero horas después fue retirada.

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¿Qué daños provocó el terremoto en Japón?

En redes sociales varios japoneses reportaron los momentos de angustia que vivieron en el terremoto enseñando cómo se movían los edificios y algunos derrumbes de ciertas viviendas.

El sismo provocó varios daños en propiedades y edificios que se derrumbaron causando que varias personas salieran heridas, quienes fueron rápidamente trasladas a los hospitales.

Asimismo, también se presentaron cortes de electricidad en más de 40 mil hogares y algunos incendios.

Afortunadamente, no se han reportado fallecidos hasta el momento por el temblor presentado, pero profesionales en el área están investigando sí hay víctimas luego del derrumbe de algunos edificios, en especial de un piso en un centro comercial.

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Hasta el momento, las autoridades correspondientes han hecho un llamado a seguir las recomendaciones correspondientes en caso de una fuerte réplica.

La primera ministra de Japón Sanae Takaichi se pronunció al respecto y ofreció algunas recomendaciones como tener preocupación con vidrios o cerámicas que puedan causar daño dentro de las casas.

Además, indicó que la posibilidad de una réplica similar es alta, particularmente en la próxima semana, por lo que, pidió estar muy al pendiente.

Por el momento, ciudadanos y autoridades siguen reportando los daños que dejó este fuerte temblor en la tarde de este 28 de julio.