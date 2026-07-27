Norma Nivia y Mateo Varela estrenaron apartamento y así fue su house tour

La actriz Norma Nivia y el modelo Mateo Varela revelaron a sus miles de fanáticos cómo quedó su nuevo apartamento luego de que le hicieran una gran remodelación previo a su matrimonio.

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¿Cómo es el nuevo apartamento de Norma Nivia y Mateo Varela?

Los famosos destacaron que durante los cinco meses que estuvieron viajando en Asia, personal encargado realizó la remodelación de nuevo apartamento.

A través de su canal de YouTube compartieron un video en el que mostraron los cambios que tuvo su apartamento y la reacción que tuvieron al ver su nuevo hogar, realizando todo un recorrido por los diferentes espacios.

En la grabación se ve a los dos llegar al edificio de su nuevo apartamento, donde se vendan los ojos para luego ingresar a su hogar y quedar completamente sorprendidos con los cambios.

Norma Nivia no pudo contener el llanto al ver cómo quedó todo, indicando que era exactamente lo que ella soñaba.

Dejaron ver también la adaptación de baño inteligente, el cual decidieron decorar rosado con espejo de Hello Kitty.

Tras su revelación, lograron varias reacciones de sus seguidores que elogiaron su nuevo apartamento y los felicitaron por el hogar que están conformando.

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¿Cuándo se casan Norma Nivia y Mateo Varela?

Los famosos, que se conocieron en La casa de los famosos Colombia, donde se enamoraron, se comprometieron recientemente en su viaje a Tokio, en el que el paisa sorprendió a la modelo al hacerle una romántica propuesta de matrimonio, a la que ella le dio el "sí, acepto".

Por ahora, ninguno de los dos ha revelado la fecha de su boda, pues, según han indicado se encuentran organizando otros temas previos antes de dar ese importante paso como fue la remodelación de su hogar.

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Mientras tanto, cada uno se encuentra trabajando en sus respectivos proyectos y en algunas colaboraciones como sus redes sociales, donde suelen mostrar un poco más de su relación y su estilo de vida.

Por lo pronto, sus fanáticos siguen a la expectativa de su relación y cuándo será su esperado casamiento, el cual destacaron en algunas entrevistas que será algo sencillo, pues ninguno es de excentricidades.