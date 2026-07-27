Luciano D'Alessandro rompió el silencio tras la eliminación de Hugo Gómez y sorprendió con confesión

Luciano D'Alessandro, uno de los participantes de esta nueva temporada de MasteChef Celebrity, recientemente se pronunció en redes sociales para referirse a la reciente eliminación que dejó por fuera de la competencia a Hugo Gómez, esto luego de que su plato no lograra convencer al exigente jurado.

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¿Qué dijo Luciano D'Alessandro sobre la reciente eliminación de Hugo Gómez de MasterChef Celebrity?

A través de su cuenta de Instagram, en donde el reconocido actor ha logrado construir una comunidad de millones de seguidores, apareció por medio de sus historias para enviar un sentido mensaje al actor que abandonó para siempre la cocina más importante del mundo.

"Anoche fue la primera eliminación, me salvé de chiripita, pegó en el palo como dicen por ahí, salió mi querido Huguito, Huguito, te adoro, te quiero, eres un ejemplo de ser humano, de profesional, de todo", fueron las palabras del venezolano.

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Durante su aparición la cual hizo en un video, el actor recordado por su participación en La ley del corazón, no solo aprovechó para destacar las cualidades de su excompañero de juego, sin también para expresar su deseo de poder compartir con Hugo en otros escenarios que no esté relacionados con el reality.

Luciano D'Alessandro hizo confesión sobre MasterChef Celebrity. (Foto: Canal RCN)

"Nos seguiremos viendo, espero compartir proyecto contigo, un proyecto de ficción, no tanto reality", comentó Luciano.

¿Cuál fue la sorpresiva confesión que hizo Luciano D'Alessandro sobre su participación en MasterChef Celebrity?

En medio de su mensaje tras la salida del memorable actor de televisión y ahora exparticipante, D'Alessandro también quiso aprovechar para hacer una confesión sobre lo que ha sido su paso por la cocina cuando apenas el programa lleva una semana al aire, dejando ver que, aunque fascinante, ha sido bastante intensa.

"Oigan, pasó la primera semana de MasterChef, ha sido una de las experiencias más intensas haber pasado por este programa y esta primera semana fue de locos", señaló.

Y es que de acuerdo con otra historia, al culminar esta primera semana terminó con h3ridas en sus manos y "bajito de ánimo".

Don Hugo fue aplaudido por sus compañeros de MasterChef Celebrity Colombia

No obstante, finalmente, dejó un mensaje mucho más positivo en el que mencionó que en esta nueva semana viene con un nuevo aire, destacando los aprendizajes adquiridos a lo largo de la primera semana.