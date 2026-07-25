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La Blanquita genera preocupación tras hablar del delicado estado de salud que atraviesa: "Quiero vivir"

La Blanquita preocupó a sus seguidores tras hablar del delicado estado de salud que atraviesa y lanzar un emotivo mensaje.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La Blanquita preocupó a sus seguidores al revelar el difícil momento que vive desde un hospital.
La Blanquita preocupó a sus seguidores al revelar el difícil momento que vive desde un hospital. (Foto: Freepik)

La influencer Katy Cardona, conocida en redes sociales como La Blanquita, generó preocupación entre sus seguidores de Instagram al revelar el delicado problema de salud que enfrenta. La creadora de contenido contó que la situación fue tan compleja que tuvo que ser hospitalizada pocos días antes de celebrar su cumpleaños.

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¿Qué situación difícil de salud está viviendo La Blanquita?

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 6 millones de seguidores, La Blanquita compartió un video desde una cama de hospital.

La Blanquita se encuentra hospitalizada
La Blanquita reveló a sus fans con un video por qué se encuentra hospitalizada. (Foto: Freepik)

En las imágenes aparece mientras almuerza y está acompañada por su pareja, el influencer español Naim Darrechi, lo que de inmediato despertó la preocupación de sus seguidores.

No obstante, lo que más llamó la atención fue el mensaje con el que acompañó la publicación. Allí reveló que permanece hospitalizada debido a una bacteria que, según explicó, está afectando sus órganos. La noticia generó una ola de reacciones entre sus fanáticos.

Posteriormente, Naim explicó que todo ocurrió durante un viaje que ambos están realizando por Corea del Sur. De acuerdo con su relato, la creadora de contenido comenzó a sentirse mal de forma repentina, por lo que fue trasladada de urgencia a un centro médico, donde recibió el diagnóstico.

Tras conocer la situación, La Blanquita compartió un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió La Blanquita tras su diagnóstico médico?

La Blanquita compartió un emotivo mensaje en el que confesó que esta experiencia le hizo reflexionar sobre su salud.

La influencer aseguró que quiere recuperarse, seguir viviendo y estar presente para acompañar el crecimiento de su hijo, a quien describió como su mayor motivación para salir adelante.

La Blanquita genera preocupación en redes tras revelar difícil situación de salud que atraviesa
La Blanquita emocionó a sus seguidores con unas sentidas palabras desde el hospital. (Foto: Freepik)

Además, contó que nunca imaginó celebrar su cumpleaños desde una habitación de hospital. Aun así, expresó su agradecimiento por el apoyo que ha recibido de sus seguidores, familiares y amigos, y les pidió que la acompañen con sus oraciones y buenos deseos mientras continúa su recuperación durante los próximos días.

"Feliz cumpleaños para mí. ❤️Aquí estaré los próximos 4 días, por favor deséenme salud", escribió.

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¿Quién es La Blanquita?

La Blanquita es una influencer colombiana que ha construido una amplia comunidad en redes sociales gracias a sus videos de entretenimiento, retos y publicaciones sobre su vida personal. Con el paso de los años se ha convertido en una de las creadoras de contenido más seguidas del país.

Su popularidad también aumentó tras participar en un reconocido reality internacional donde su personalidad y las situaciones que protagonizó la mantuvieron en el centro de la conversación.

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