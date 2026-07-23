¿Jessica Cediel tiene lifting facial, qué es?, esto dijo

La presentadora Jessica Cediel reveló a sus millones de fanáticos cómo cuida su rostro luego de un incómodo mensaje de una seguidora.

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¿Jessica Cediel tiene lifting facial?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró desde su vehículo respondiendo a una seguidora que aseguró que ella tenía lifting facial.

La presentadora se mostró bastante molesta con la fanática que le señaló que estaba segura de que ella se había sometido a dicho procedimiento estético.

"Hay gente muy atrevida que asume una cosa como verdad cuando es mentira, me operé con las manos invisibles de Dios y dice 'sé que lo tienes', según la señora me hice un lifting facial y yo digo por qué tienen que juzgar sin saber y la mayoría de los chismes siempre se basan en eso", dijo.

Le dedicó un mensaje a la internauta indicando aclarándole que el cuidado de su rostro es a causa de otros procedimientos no invasivos.

"Señora lamento informarle que no me he hecho un lifting facial, que es gimnasia facial, láser, vitaminas y todos los tips que les comparto por acá en mis redes, pero hasta el momento no me lo he hecho, lamento desilusionarte", agregó.

¿Qué es un lifting facial?

El lifting facial es una intervención estética que se realiza en el rostro para mejorar los signos del envejecimiento y suele tensarse algunos tejidos profundos para perfilar la cara y mejorar la apariencia; además de eliminar exceso de piel y así omitir las arrugas.

Estos procedimientos suelen hacerlos mujeres entre los 40 y 70 años de edad o antes dependiente las necesidades de la paciente.

Su recuperación suele tardar máximo un mes para que la persona pueda retomar sus hábitos diarios sin inconvenientes.

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Por ahora, la modelo bogotana Jessica Cediel continúa dando sus tips de belleza a sus millones de fanáticos en redes sociales y trabajando en sus respectivos proyectos con los que suele cautivar a sus fieles admiradores.