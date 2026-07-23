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Mariana Mozo rompió el silencio acerca de su participación en MasterChef Celebrity: ¿qué dijo?

La reconocida actriz colombiana Mariana Mozo hizo varias confesiones que desatan opiniones de su participación en MasterChef.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Mariana Mozo rompió el silencio acerca de su participación en MasterChef Celebrity: ¿qué dijo?
¿Cuál fue la confesión que hizo Mariana Mozo de MasterChef Celebrity? | Foto: Canal RCN

Desde que inició la actual temporada de MasterChef Celebrity, los internautas han generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales, en especial, por la participación de la actriz colombiana Mariana Mozo.

Además, la actriz hizo varias confesiones acerca de todo lo que ha vivido en el programa, en especial, por todos los sucesos que se han llevado a cabo en los primeros capítulos, según lo reveló en una entrevista en Buen Día, Colombia.

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¿Cuáles fueron las confesiones que hizo Mariana Mozo de su paso en MasterChef Celebrity?

Recientemente, la presentadora de Buen Día, Colombia, Ana Karina Soto le hizo una sorpresiva entrevista a Mariana Mozo, una de las participantes de la actual edición de MasterChef Celebrity en la que hizo varias confesiones acerca de lo que ha vivido en los dos primeros capítulos.

Mariana Mozo rompió el silencio acerca de su participación en MasterChef Celebrity: ¿qué dijo?
Esto ha sido lo más retador para Mariana Mozo en MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

Durante la entrevista, Mariana Mozo sorprendió con todas las confesiones que hizo, en especial, al revelar qué ha sido lo que más le ha gustado y lo que menos dentro de la competencia, pues, expresó lo siguiente:

“Lo más difícil han sido las cajas misteriosas, la incertidumbre es horrible y no vas a encontrar nada de lo que está anotado en tu cuaderno. Lo más divertido son los viajes y lo que vives con tus compañeros”, reveló Mariana Mozo.

Así también Mariana aprovechó la oportunidad para expresar durante la entrevista que ha tenido la oportunidad de adquirir valiosos conocimientos con todos los chefs, en especial, con Nicolás de Zubiría, quien le ha dado importantes consejos:

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“El chef más exigente con el que he aprendido es Nicolás de Zubiría porque da consejos muy importantes”.

¿Cuál fue la última publicación que compartió Mariana Mozo mediante sus redes sociales?

Mariana Mozo rompió el silencio acerca de su participación en MasterChef Celebrity: ¿qué dijo?
¿Cómo ha sido el paso de Mariana Mozo en MasterChef Celebrity? | Foto: Canal RCN

Desde que inició MasterChef Celebrity, los internautas han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por todos los sucesos que se han llevado a cabo en la cocina más famosa del país.

Por su parte, Mariana reapareció recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 763 mil seguidores, acerca de lo que opina por todo lo que ha vivido en la cocina, pues, expresó las siguientes palabras:

“A mi perrito si le gustaba. Tocó meterle actitud”, agregó Mariana Mozo en la descripción de la publicación.

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