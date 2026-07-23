Ella es la bella esposa de Luciano D'Alessandro, participante de MasterChef Celebrity

El actor Luciano D'Alessandro, recordado por su protagónico en la exitosa producción "La Ley del Corazón", vuelve a cautivar a millones de televidentes tras aceptar ser parte de MasterChef Celebrity.

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¿Quién es la esposa de Luciano D'Alessandro, participante de MasterChef Celebrity?

Debido a la participación del actor en la cocina más grande del mundo, donde ha enamorado a muchos con su belleza y carisma, miles de fanáticos se han interesado por su vida personal.

El venezolano se encuentra casado hace varios años con la periodista venezolana María Alejandra Requena, reconocida por haber trabajado por un largo tiempo en importantes cadenas de televisión en sus respectivos noticieros.

Ambos se conocieron en 1997 por cuestiones labores, pero tras los compromisos profesionales de cada uno se distanciaron por muchos años.

12 años después se reencontraron y hubo una conexión bastante especial, por lo que, decidieron darse una oportunidad en el amor aprovechando que ambos estaban solteros.

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La pandemia del COVID-19 fortaleció su relación, razón por la que después de dos años de noviazgo, decidieron dar un paso más y contraer matrimonio.

La famosa pareja se casó en el año 2022 en Cartagena, Colombia, en una ceremonia privada, donde contaron con la compañía de familiares y amigos más cercanos.

Ambos suelen presumirse en redes sociales constantemente, compartiendo fotografías de sus viajes y vida en pareja.

En sus publicaciones suelen recibir decenas de elogios por su belleza y por el gran matrimonio que sostienen.

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¿Cuándo puedo ver a Luciano D'Alessandro en MasterChef Celebrity?

Para ver al actor venezolano Luciano D'Alessandro en MasterChef Celebrity debes conectarte todas las noches de lunes a viernes a las 9 p.m. por la pantalla del Canal RCN o también puedes ver los capítulos más recientes a través de la aplicación del Canal RCN.

Por el momento, el actor Luciano D' Alessandro ha mostrado un buen desempeño en la cocina y ha dejado ver que, al parecer, tendrá una gran amistad con el influenciador Emiro Navarro, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien cocinaba en dicho reality a sus compañeros.