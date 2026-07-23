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Él es Ronald Moscoso, esposo de Pautips, la participante de MasterChef Celebrity: así luce

En medio de la participación de Pautips en MasterChef, los internautas se han sorprendido al ver cómo luce el esposo de la famosa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ronald Moscoso es el esposo de Pautips quien ha cautivado en la cocina de MasterChef Celebrity: así luce
¿Quién es el esposo de Pautips? | Foto: Canal RCN

Desde que se estrenó la nueva edición de MasterChef Celebrity, los televidentes se han sorprendido con la participación de los famosos en la cocina más famosa del país y una de las más resonadas en todo lo que ha hecho la influenciadora Pautips.

Así también, los internautas se han sorprendido no solo por todo lo que ha hecho Pautips en la competencia, sino también, por saber la identidad de su esposo a quien ha presumido en varias ocasiones en sus redes sociales.

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¿Quién es el esposo de Pautips, participante de MasterChef Celebrity?

El nombre de Ronald Moscoso se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al ser el esposo de Pautips, con quien se casó la creadora de contenido hace varios años.

En la actualidad, Ronald se ha destacado por ser empresario y creador de contenido digital, quien cuenta con más de 423 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

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Una de las razones por las que Ronald ha adquirido gran visibilidad en las redes sociales se trata por el contenido que hace al compartir varios consejos que son indispensables para la salud.

Ronald Moscoso es el esposo de Pautips quien ha cautivado en la cocina de MasterChef Celebrity: así luce
Él es Ronald Moscoso, el esposo de Pauitps. | Foto: Canal RCN

Uno de los videos que más viralidad ha tenido por parte de Ronald Moscoso es junto a Pautips, mientras recrearon una escena en la que veían un partido de fútbol, la cual ha tenido una gran cantidad de reproducciones en las redes sociales.

¿Cómo ha sido la participación de Pautips en MasterChef Celebrity?

En los primeros capítulos que se han llevado a cabo de MasterChef Celebrity, los televidentes se han sorprendido con la participación de varios famosos, en especial, con la de Pautips, quien ha dejado una gran variedad de opiniones.

Con base en esto, Pautips ha compartido a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de siete millones de seguidores, varias fotografías acerca de cómo ha sido su paso en la cocina de MasterChef Celebrity durante los dos capítulos que se han llevado a cabo y compartió todas las enseñanzas que ha recibido por parte de sus compañeros y el jurado:

Ronald Moscoso es el esposo de Pautips quien ha cautivado en la cocina de MasterChef Celebrity: así luce
Así ha sido la participación de Pautips en la cocina de MasterChef Celebrity. | Foto: Canal RCN

“Creo que no me fue tan mal. Así se vivió mi primer reto en la cocina de MasterChef Celebrity”, agregó Pautips en la descripción de la publicación.

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