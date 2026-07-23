Sale a la luz el último audio que Yeison Jiménez le envió a su productor: “La tenía en la cabeza”

Este 23 de julio, el equipo de trabajo y la familia de Yeison Jiménez lanzarán "Mala de profesión", la primera canción inédita del cantante publicada de manera oficial tras su fallecimiento.

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¿Cuál fue el audio que Yeison Jiménez le envió a su productor días antes de su fallecimiento?

A diferencia de temas como "Con el corazón" junto a Maluma o "GPS #5 Dime que sí" de Georgy Parra, que también vieron la luz después de su muerte, este lanzamiento según el comunicado del equipo de Yeison es la primera canción que lanzarán del legado musical que el manzanareño dejó grabado antes de su muerte.

En medio de la expectativa por el estreno de "Mala de profesión", el productor musical Dany compartió un emotivo video en el que reveló uno de los últimos audios que recibió de Yeison Jiménez.

Quiero contarles que hay una canción que Yeison Jiménez tenía mucho en su mente y le gustaba mucho.

En el mensaje de voz, Yeison Jiménez le hablaba con entusiasmo de esta canción y dejaba claro que tenía prisa por grabarla porque quería lanzarla en diciembre de 2025.

Es una canción que a él lo tenía loco, qué sabía que iba a ser un éxito y de hecho la empezó a probar en algunos conciertos.

Yeison Jiménez quería lanzar "Mala de profesión" en diciembre de 2025. (Foto Canal RCN).

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¿Qué le dijo Yeison Jiménez a su productor sobre "Mala de profesión" antes de su fallecimiento?

Danny on the Beat como se hace llamar el productor compartió el audio que le envió Yeison en donde le decía cómo se imaginaba el ritmo de la canción.

El coro de esta canción es muy pegajosa, yo me imaginaba un solo de trompeta para-ra-ra-ra, expresa Yeison en el audio.

Asimismo, el productor reveló su chat con Yeison Jiménez en donde le pedía que le sacara tiempo para grabar esa canción lo más pronto por su deseo de tenerla en diciembre.

Cucho, cómo está de tiempo, necesito hacer esta canción urgente pa' lanzarla en diciembre.

El productor le respondió que estaba listo esperándolo en el estudio para sacar adelante ese proyecto y grabar la voz de "Mala de profesión", viéndose horas más tarde para grabar.

En el video, Dany explicó que el intérprete llegó al estudio con una idea muy definida de cómo debía sonar el tema.

Según contó, Yeison no solo llevaba escrita la canción, sino que incluso imaginaba detalles específicos de la producción.

Nos reunimos en el estudio, yo escuché las ideas de Yeison e influyó mucho en la producción porque tenía muy clara la canción en su mente.

Dany en su video empieza a mostrar cómo fue todo el trabajo de composición con base en la idea que tenía Yeison con trompetas, acordeones, guitarras y requintos y al final el resultado, el cual era el que siempre soñó e imaginó Yeison Jiménez.

Yeison, negrito, esta es la melodía que tenías en la cabeza.

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¿Cómo quedó "Mala de Profesión", la canción que Yeison Jiménez quería lanzar antes de su fallecimiento?

El productor Dany confesó que para él fue bastante difícil a nivel emocional y sentimental terminar esta canción tras la partida de Yeison Jiménez.

Trabajar en esta canción fue duro.

Dany aseguró que solo sentía satisfacción de haber cumplido al sueño de Yeison y que espera que desde el cielo esté disfrutando de este nuevo éxito.