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Famoso ciclista e influenciadora pusieron fin a su relación amorosa tras 6 años: esto se sabe

El ciclista Egan Bernal y la creadora de contenido María Fernanda Motas habrían puesto fin a su relación después de casi seis años juntos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Egan Bernal y María Fernanda Motas terminaron
Egan Bernal y María Fernanda Motas habrían puesto fin a su relación. (Fotos Freepik)

Una famosa pareja del mundo del deporte y entretenimiento habría puesto fin a su relación amorosa tras más de seis años juntos.

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¿Cuál fue la famosa pareja que habría puesto fin a su relación sentimental tras 6 años?

Durante los últimos días, el nombre de Egan Bernal volvió a ocupar titulares, pero esta vez no por sus logros deportivos. Diferentes versiones apuntan a que el campeón del Tour de Francia y María Fernanda Motas ya no estarían juntos, poniendo fin a una relación que comenzó a finales de 2020.

Los seguidores de la pareja comenzaron a notar varios cambios en sus redes sociales. Uno de los detalles que más llamó la atención fue que dejaron de seguirse en Instagram y algunas de las fotografías que compartían juntos ya no aparecen en sus perfiles.

A esto se suman versiones que indican que María Fernanda Motas habría dejado el apartamento donde convivía con el deportista, situación que reforzó las especulaciones sobre el final del noviazgo.

Egan Bernal y María Fernanda Motas habrían puesto fin a su relación
Egan Bernal y María Fernanda Motas mantienen en vilo a sus seguidores. (AFP: Luca Bettini y Freepik)

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¿Qué se sabe de la ruptura de Egan Bernal y María Fernanda Motas?

Hasta el momento, ni el ciclista colombiano ni la influencer han confirmado oficialmente la separación. Sin embargo, diversos medios nacionales aseguran que la decisión habría sido tomada hace algunos meses y que ambos optaron por manejar la situación de forma privada.

Según una fuente cercana a la pareja, las diferencias habrían surgido alrededor de un emprendimiento que ambos impulsaban en el sector de Patios, La Calera.

Las versiones señalan que el proyecto enfrentó dificultades tras la salida de algunos inversionistas y que las exigencias del calendario deportivo de Bernal habrían dificultado que pudiera dedicarle tiempo al negocio.

Con el paso de los meses, esos desacuerdos habrían terminado afectando la relación. No obstante, esta información no ha sido confirmada por la expareja.

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¿Egan Bernal y María Fernanda Motas tenían hijos?

Egan Bernal y María Fernanda Motas iniciaron su historia de amor a finales de 2020 y, desde entonces, compartieron diferentes momentos de su vida con sus seguidores.

A pesar de los años que estuvieron juntos, Egan Bernal y María Fernanda Motas no tuvieron hijos. La pareja siempre mantuvo parte de su vida privada lejos de los reflectores y nunca anunció planes de convertirse en padres.

Uno de los episodios que más marcó su relación ocurrió en enero de 2022, cuando el ciclista sufrió el grave accidente durante un entrenamiento en Cundinamarca que puso en riesgo su carrera deportiva. Durante el largo proceso de recuperación, Motas permaneció a su lado y fue una de las personas que más lo acompañó en esa etapa.

Egan Bernal confirmó la desaparición de la bicicleta con la que ganó el Tour. Las autoridades ya investigan.
Egan Bernal sufrió accidente en 2022 en su bicicleta. Foto AFP/Ritzau Scanpix
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