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Sara Uribe sorprendió con vestido de boda tras confirmar su relación con Camilo Méndez

Vestida de blanco, Sara Uribe reveló que está lista para contraer matrimonio, tras confirmar su relación con Camilo Méndez.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sara Uribe apareció con vestido de novia
Sara Uribe apareció con vestido de novia. (Foto Canal RCN | Freepik).

La presentadora colombiana Sara Uribe sorprendió a sus seguidores al aparecer vestida de blanco y revelar que está lista para contraer matrimonio, poco después de confirmar su relación sentimental con Camilo Méndez.

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¿Por qué Sara Uribe apareció con un vestido de boda?

Sara Uribe volvió a captar la atención de sus seguidores luego de compartir una sesión de fotografías en las que apareció luciendo un vestido blanco de novia. Sin embargo, más allá de las imágenes, lo que realmente generó conversación fue el mensaje con el que acompañó la publicación, en el que habló de sus deseos para el futuro sentimental y del tipo de amor que espera encontrar.

Sara Uribe se vistió de novia y dejó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores
Sara Uribe se vistió de novia y dejó un mensaje que llamó la atención de sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Poco después de confirmar su relación con el cantante Camilo Méndez, la presentadora confesó que sigue soñando con llegar al altar, pero dejó claro que no se trata únicamente de celebrar una boda. En sus palabras, explicó que anhela compartir su vida con un hombre que la elija cada día, la respete, la cuide y le transmita paz, dejando atrás cualquier relación que le haya causado sufrimiento.

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Dentro de su reflexión también tuvo un espacio para su hijo, a quien imaginó como una pieza fundamental en ese momento tan importante. Sara expresó que le gustaría verlo tomar su mano y entregarla a la persona con la que decida formar una familia, siempre que ese amor la haga sentir valorada y nunca vuelva a lastimarla. Así mismo, aseguró que ya no quiere ser "una opción en la vida de nadie".

Vale la pena destacar que la publicación llegó pocos días después de que Sara Uribe confirmara su relación sentimental con el cantante colombiano Camilo Méndez, por lo que muchos de sus seguidores se mostraron emocionados al imaginar que él podría ser esa persona que tanto anhela para su vida.

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¿Cómo reaccionaron los fans de Sara Uribe ante su deseo de contraer matrimonio?

Las declaraciones de Sara Uribe sobre su deseo de llegar al altar no pasaron desapercibidas entre sus seguidores. Mientras algunos aprovecharon la publicación para pedirle a Camilo Méndez que diera el siguiente paso en la relación y celebraron la posibilidad de verla vestida de novia, otros consideraron que el mensaje llegó demasiado pronto, al recordar que la pareja apenas confirmó su romance y que las decisiones de ese tipo requieren tiempo.

“@camilomendezoficial haz lo tuyo con esta princesa”, “Te mereces lo más lindo de la vida Sarita, y Dios te mandará ese hombre”, “Ay Sara! Acabaste de empezar una relación y ya estás montándote en esa nube? Mor, cuantos años tienes? Las cosas requieren tiempo y calma, que presion indirecta tan fuera de lugar”, fueron algunos del os comentarios.

El vestido de novia con el que Sara Uribe sorprendió tras hacer público su noviazgo
El vestido de novia con el que Sara Uribe sorprendió tras hacer público su noviazgo. (Foto Canal RCN).
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