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¿Cuándo es el gran estreno de "Pa' Seguirte Queriendo"? Conoce aquí todos los detalles

Tras un largo tiempo de espera, ya se conoce la fecha oficial del lanzamiento de la secuela de la reconocida serie "Pa' Quererte".

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Elenco completo de Pa' Seguirte Queriendo
Fecha confirmada del gran estreno de Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Canal RCN)

Hace un par de meses, Canal RCN anunció el estreno de “Pa’ Seguirte Queriendo”, la segunda parte de la reconocida serie “Pa’ Quererte”, generando expectativa entre los televidentes.

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¿Por qué Pa’ Quererte fue tan exitosa?

En 2020 fue lanzada la telenovela “Pa’ Quererte”, la cual se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de Canal RCN debido a varios factores que conectaron a la audiencia. Entre ellos se encuentra la historia que se contó a lo largo de la producción, la cual abordaba temas familiares y cotidianos.

La telenovela narra la historia de Mauricio Reina, un exitoso y adinerado diseñador, interpretado por Sebastián Martinez, cuya vida cambia por completo cuando se entera de que es padre de una niña de 8 años, Isabel Trujillo, encarnada por Hanny Vizcaíno.

Actores de Pa' Seguirte Queriendo
Sebastián Martínez, Hanny Vizcaíno y Juliette Pardau, actores de "Pa' Quererte" (Foto de Canal RCN)

A raíz de ese suceso, se desenlazaron cientos de conflictos en la vida de Mauricio, incluido el quiebre de su exitosa empresa y su dificultad para adaptarse a una vida donde debía ejercer la paternidad.

Más allá de la vida de Mauricio, la historia narra también el día a día un grupo de cuatro amigos que viven problemáticas distintas que tienen que ver con la familia, el amor, el desarrollo personal, entre otras cosas.

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¿Cuándo es la fecha del gran estreno de “Pa’ Seguirte Queriendo”?

La fecha confirmada para el GRAN ESTRENO de “Pa’ Seguirte Queriendo” es el 21 de julio del 2026 a las 9:30 p.m, a través de la pantalla de Canal RCN.

¿Cuál será el elenco de “Pa’ Seguirte Queriendo”?

Una de los aspectos que más llamó la atención de los televidentes fue la química entre el elenco de la serie. Debido a ello, para la segunda temporada la producción decidió conservar a la mayoría de los actores que dieron vida a los personajes, manteniendo un reparto muy similar al de la primera entrega:

  • Sebastián Martinez como Mauricio Reina
  • Hanny Viscaino como Isabel Trujillo
  • Juliette Pardau como Dany Daza
  • Carlos Camacho como Toño
  • Manuel Sarmiento como Jorge
  • Luis Eduardo Arango como Octavio Victoria
  • Laura de León como Azucena Tinocco
  • Diana Wiswell como Catalina Vengochea
  • Alejandra Ávila como Milagros
  • Juliana Galvis como Lola

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Además, se sumaron algunos otros actores que interpretarán otros personajes:

  • Sharon Delgado
  • Marianella González
  • David Martínez
  • Natalia Jeréz
  • Aida Morales
Elenco completo de la serie "Pa' Seguirte Quriendo"
Así se ve el elenco completo de la serie "Pa' Seguirte Quriendo" (Foto de Canal RCN)
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