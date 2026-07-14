Mhoni volvió a hablar de Argentina en el Mundial 2026, ¿se llevará la Copa?

Mhoni Vidente habló nuevamente sobre la Selección de Argentina en el Mundial 2026 previo al enfrentamiento del albiceleste contra Inglaterra en la semifinal.

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¿Qué dijo Mhoni sobre Argentina en el Mundial 2026?

La mujer se refirió a los comentarios negativos que ha recibido la Selección Argentina por los partidos que ha tenido en el Mundial 2026, donde muchos han destacado que saldría favorecido en varios aspectos, por lo que, quiso resaltar el talento de Lionel Messi y la razón por la que ha fallado tanto en los penales que ha tenido.

"Está la polémica de que le han ayudado a Argentina desde el primer minuto, pero no se le quita a Messi el gran jugador que es, es un talentazo, tiene un a habilidad grandísima para hacer goles. Aquí su problema de autismo, que es muy poco, es por eso que falla los penales, no puede coordinar las dimensiones", dijo.

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Asimismo, indicó que esas energías negativas que han lanzado en su contra podría afectarlos, tal y como sucedió con la Selección de Colombia.

"La visión que tengo es que a Argentina lo saló su propia gente, desde que unos comentaristas en Argentina donde mat*aron al papá en una nota con una frialdad... esas energías afectan a los jugadores de los equipos", agregó.

Asimismo, sobre si llevará la Copa no quiso dar su predicción, pero indicó que como toda la atención está ahora con Argentina, no habrían más cosas que los favorezca a ellos.

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¿Cuándo es el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial 2026?

La Selección de Argentina se enfrentará contra la Selección de Inglaterra este miércoles 15 de julio a las 2:00p.m. hora Colombia, cuyo encuentro puedes ver a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN en compañía de los mejores expertos en fútbol que te darán todos los detalles de esta semifinal.

No olvides que la gran final será este 19 de julio, la cual también puedes sintonizar por medio del Canal RCN. En el medio tiempo de esta competencia estará presente Shakira, Justin Bieber, Madonna y los BTS.