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Alexa Torrex y Tebi Bernal se reconcilian, así quedaron captados en VIDEO

Los famosos Alexa Torrex y Tebi Bernal estuvieron juntos en una discoteca en Medellín.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
alexa torrex y tebi bernal
Alexa Torrex y Tebi Bernal en discoteca en Medellín/Canal RCN

La influenciadora Alexa Torrex y el modelo Tebi Bernal fueron vistos nuevamente juntos en una discoteca en Medellín.

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¿Alexa Torrex y Tebi Bernal se reconciliaron?

La creadora de contenido Alexa Torrex realizó el lanzamiento de su nueva canción "Migajera" junto a la Dj Marcela Reyes, en la que hace referencia a lo que le sucedió en su romance con Tebi Bernal en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

alexa torrex con tebi bernal en discoteca

El estreno lo hizo en una discoteca en Medellín, donde invitó a varios excompañeros del reality y otros famosos como Yina Calderón, Paola Usme y más.

En medio del evento, la sorpresa fue la llegada de Tebi Bernal, quien también fue uno de los invitados y quien ingresó con Alexa Torrex.

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Según se conocía, ellos estaban distanciados debido a algunas diferencias que tuvieron luego de salir de La casa de los famosos Colombia, donde Alexa señaló que se había sentido utilizada.

Recordemos que, la cucuteña reveló que ambos pasaron la noche juntos luego de no tener cámaras encima, pero después de esto Tebi Bernal le dejó claro que solo quería que fueran amigos.

Esto provocó gran decepción en ella, por lo que, prefirió no tener más comunicación con él.

tebi bernal con alexa torrex juntos de nuevo

Sin embargo, tras vérseles juntos nuevamente, darían a entender que dicha controversia ya habría quedado en el pasado. según mencionaron varios seguidores.

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¿Cómo fueron grabados Alexa Torrex y Tebi Bernal en Medellín?

En redes sociales, varios de los asistentes registraron el momento en que Tebi Bernal ingresó a la discoteca con Alexa Torrex muy cercanos y posteriormente también lo dejaron ver disfrutaron adentro del evento con sus excompañeros.

Tras la revelación de dichos videos, miles de fanáticos reaccionaron en redes sociales, donde muchos destacaron que quizás todo se trató de una estrategia de marketing y que siempre estuvieron bien, mientras que otros señalaron que se alegraban que se hubieran reconciliado.

Aunque otros no pararon de decirle a Alexa Torrex que se alejara de Tebi Bernal, pues era evidente que él no la quiere.

Por el momento, los famosos no han dado más detalles sobre su cercanía.

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