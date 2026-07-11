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Fallece famoso futbolista de 25 años que jugó en el Mundial 2026: esto es lo que se sabe

El fútbol está de luto tras la muerte de un jugador de 25 años que alcanzó a disputar el Mundial 2026 antes de fallecer.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Muere futbolista que participó en el Mundial 2026
Muere futbolista que participó en el Mundial 2026. (Foto: Freepik)

El Mundial 2026 se encuentra de luto tras conocerse en las últimas horas la muerte de un reconocido futbolista de 25 años que formó parte de esta histórica edición del torneo. La noticia ha causado conmoción entre aficionados, compañeros y el mundo del deporte.

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¿Quién es el futbolista de 25 años que murió tras disputar el Mundial 2026?

Se trata de Jayden Adams, el mediocampista del Mamelodi Sundowns y de la Selección de Sudáfrica, quien a sus 25 años de edad ha partido de este mundo.

Jayden Adams durante un partido del Grupo F de la Copa Mundial 2026
Jayden Adams acababa de regresar a Sudáfrica tras representar a su selección en el Mundial 2026. (Foto: Dan Mullan/Getty Images/AFP)

La noticia fue dada a conocer por la South African Football Players Union (SAFPU) en redes sociales, donde con un emotivo mensaje e imágenes del jugador resaltaron su legado.

La muerte ha privado a nuestra nación y al mundo de un talento excepcional. 🕊️🕊️ Recordaremos siempre a Jayden Adams por su humildad, su extraordinario talento y la alegría que aportó al deporte rey. Descansa en paz eterno, campeón".

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¿De qué murió el futbolista Jayden Adams?

Hasta el momento, las causas de la muerte del futbolista sudafricano no han sido confirmadas.

Jayden Adams trota en el campo de juego
Las autoridades aún investigan las causas de muerte del jugador Jayden Adams. (Foto: Dylan Buell/Getty Images/AFP)

Sin embargo, según versiones preliminares y reportes de medios locales, el jugador fue hallado sin vida en un apartamento ubicado en Schotschekloof, un suburbio del centro de Ciudad del Cabo.

Se están investigando las circunstancias que rodean este incidente”, declaró a AFP la policía de la Provincia del Cabo Occidental.

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¿Cuál fue el debut de Jayden Adams en el Mundial 2026?

Jayden Adams hizo parte de la selección de Sudáfrica que disputó el Mundial 2026 y fue una de las piezas utilizadas en el mediocampo durante la histórica campaña de los Bafana Bafana.

El futbolista participó en los tres partidos de la fase de grupos, contribuyendo a que su equipo lograra, por primera vez, avanzar a la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Tras superar la fase de grupos, Sudáfrica quedó eliminada en los dieciseisavos de final frente a Canadá. Aunque el equipo no pudo seguir avanzando en el torneo, la participación de Adams fue valorada por su aporte en el centro del campo.

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