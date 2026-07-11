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Erling Haaland sorprende con barba y cabello corto en una imagen creada con IA

Erling Haaland luce irreconocible en una imagen creada con inteligencia artificial que lo muestra con barba y cabello corto.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Erling Haaland celebra la victoria de Noruega en octavos de final
Imagen creada con IA revela cómo luciría Erling Haaland con el cabello corto y barba. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP)

Erling Haaland continúa dando de qué hablar por su rendimiento en el Mundial 2026. Sin embargo, esta vez llamó la atención por una imagen creada con inteligencia artificial que imaginó cómo luciría con barba y el cabello corto, un cambio de look que sorprendió a muchos seguidores.

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¿Cómo luciría Erling Haaland con barba y cabello corto?

Una imagen de Erling Haaland creada con inteligencia artificial ha causado revuelo en redes sociales, pues muestra al delantero noruego con un radical cambio de look donde luce el cabello corto, un estilo más moderno y una barba pronunciada.

Erling Haaland realizando ejercicios de calentamiento
Una imagen creada con IA revela cómo luciría Erling Haaland con el cabello corto y barba. (Foto: AFP)

El resultado sorprendió a muchos aficionados, ya que el atacante del Manchester City es reconocido por su larga cabellera rubia, una de las características que más lo distingue dentro y fuera de las canchas. Por eso, verlo con una apariencia completamente diferente despertó todo tipo de comentarios.

Algunos internautas afirmaron que el nuevo estilo le favorece, mientras que otros señalaron que prefieren la imagen con la que el delantero se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del fútbol mundial.

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¿Por qué Erling Haaland no se corta el cabello?

Erling Haaland ha explicado que durante varios años ha mantenido su característico cabello largo por un consejo que recibió de Zlatan Ibrahimović, uno de los delanteros que más ha admirado.

Según contó el noruego, el sueco le recomendó no cortárselo porque, en tono de broma y como una especie de amuleto, le dijo que allí estaba su "fuerza".

Erling Haaland jugando en el Manchester City
Erling Haaland reveló por qué no se ha cortado el cabello. (Foto: Kamil KRZACZYNSKI / AFP)

Aunque Haaland ha seguido ese consejo desde que comenzó a destacar en el fútbol internacional, también ha dejado claro que no será un estilo para siempre.

El delantero aseguró que en algún momento tiene pensado cambiar de apariencia y optar por un nuevo corte de cabello, aunque por ahora continúa fiel al look que ya se ha convertido en una de sus señas de identidad.

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¿A qué horas jugarán Noruega vs. Inglaterra?

El partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará hoy a las 4:00 p. m. (hora de Colombia) en el Hard Rock Stadium de Miami. El ganador obtendrá un lugar en las semifinales del torneo.

Será uno de los duelos más atractivos de la jornada, con Erling Haaland liderando a Noruega y Harry Kane comandando a Inglaterra. El vencedor se enfrentará en semifinales al equipo que avance del partido entre Argentina y Suiza.

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