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¿Noruega le ganará a Inglaterra en el Mundial 2026?, esto predijo Mhoni

Mhoni reveló su predicción sobre Noruega en su partido en los cuartos de final en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Mhoni vidente sobre noruega e inglaterra en el mundial 2026
Mhoni Vidente dio su predicción sobre Noruega versus Inglaterra/IA/AFP: Justin Setterfield

La mexicana Mhoni Vidente sigue teniendo la atención de miles de seguidores debido a sus predicciones en el Mundial 2026, donde ha logrado atinar en varias de ellas.

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¿Qué predijo Mhoni sobre Noruega versus Inglaterra en el Mundial 2026?

La medium se pronunció sobre los equipos que para ella llegarán a la semifinal del Mundial 2026, donde indicó que los ingleses serán los que obtendrán la victoria en el partido contra la Selección de Noruega, en la que se encuentra el reconocido futbolista Erling Haaaland.

mhoni sobre erling haaland

"De Noruega contra Inglaterra, Inglaterra pasa", señaló.

La mujer no dio más detalles sobre el partido, por lo que miles de fanáticos detallaron lo ansiosos que están con este encuentro, pues muchos anhelan que Erling Haaland pueda seguir en competencia debido a la popularidad que ha alcanzado en la Copa del Mundo.

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Cabe destacar que, Mhoni acertó en los resultados de los partidos de Francia contra Marruecos, donde pasó Francia; y entre España contra Bélgica, donde avanzó España.

Según indicó, los semifinalistas serán: Argentina, Francia, España e Inglaterra.

Con esta predicción, Inglaterra se tendría que enfrentar contra Argentina en la semifinal.

mhoni vidente sobre noruega versus inglaterra

Es importante señalar que, Argentina disputará dicho cupo contra Suiza este 11 de julio a las 8:00 p.m, cuyo encuentro deportivo puedes ver a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN.

Algunos se han mostrado exceptivos en su predicción luego de que no acertara en el partido de Colombia versus Suiza, donde había señalado que la tricolor lograba pasar a cuartos de final.

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¿Cuándo es el partido de Noruega contra Inglaterra en el Mundial 2026?

La Selección de Noruega deberá jugar contra la Selección de Inglaterra este sábado 11 de julio a las 4:00 p.m, hora Colombia, el cual puedes seguir a través de La FM, Alerta y RCN Radio, donde estarás acompañado por profesionales que te informarán sobre todo lo que ocurrirá en el partido.

Recuerda que la final del Mundial 2026 se dará el próximo 19 de julio, fecha en la que conoceremos al gran ganador.

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