El futbolista Erling Haaland jugará su partido de cuartos de final contra la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026.

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¿Cuándo será el partido de Erling Haaland contra Inglaterra en el Mundial 2026?

Este sábado 11 de julio a las 4:00 p.m, hora Colombia, el noruego se enfrentará contra los ingleses por un cupo a la semifinal de la anhelada Copa del Mundo.

El equipo que logre llevarse el triunfo podrá avanzar en el juego, mientras que el equipo que pierda quedará eliminada definitivamente de la competencia.

Como bien se sabe Erling Haaland ha logrado gran reconocimiento y acogida entre los fanáticos del Mundial 2026, pues, aunque entre los hombres era bastante famoso, ahora ha logrado cautivar a millones de mujeres alrededor del mundo.

Los fanáticos se han mostrado bastante ansiosos, pues esperan que Haaland pueda seguir en competencia debido a que para muchos es el ganador.

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¿Erling Haaland quedaría eliminado del Mundial 2026?

De acuerdo con un análisis realizado en internet y redes sociales de la Inteligencia Artificial (IA) de Chat GPT el escenario más probable para este encuentro sería un resultado de 2-1, a favor de Inglaterra.

"El análisis de especialistas y la conversación en redes sociales coinciden en que el partido se definirá por el duelo entre Harry Kane y Erling Haaland. También existe la percepción de que Inglaterra cuenta con una plantilla más profunda, mientras que Noruega ha demostrado capacidad para competir ante rivales de mayor jerarquía y no depende únicamente de Haaland", señaló.

Es decir que, para la IA Erling Haaland quedaría por fuera del Mundial 2026 y sería Inglaterra la Selección que lograría avanzar a semifinales.

"Se trata de una predicción y no de un resultado basado en información confirmada", aclaró.

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Por el momento, millones de fanáticos del fútbol siguen alentando a sus favoritos para que puedan llegar a la final.

Cabe destacar que, el ganador de este encuentro se enfrentará en semifinales con el vencedor entre el partido de Argentina vs. Suiza, el cual puedes ver en el Canal RCN a las 8:00 p.m.