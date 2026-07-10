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Aída Victoria Merlano se sumó a la fiebre de Erling Haaland y mostró su versión vikinga

Aída Victoria se dejó llevar por la tendencia de Erling Haaland y así apareció en redes sociales.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aída Victoria se unió a la tendencia de Erling Haaland
Aída Victoria mostró cómo se ve con el viral filtro de Erling Haaland. (Foto: Canal RCN y AFP)

Aída Victoria Merlano también se dejó contagiar por la popularidad que ha alcanzado Erling Haaland durante el Mundial de 2026.

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¿Por qué Aída Victoria se unió a la tendencia de Erling Haaland?

La creadora de contenido barranquillera compartió en sus redes sociales un video en el que aparece utilizando el filtro vikingo que se ha vuelto tendencia durante los últimos días y que está inspirado en el delantero de la selección de Noruega.

Aida Victoria Merlano se sumó así a una de las tendencias más virales en Tiktok desde que el futbolista llevó a su Selección a los octavos de final del Mundial.

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La influencer publicó el video utilizando el filtro que transforma el rostro de las personas con una apariencia de vikingo y que ha sido usada por miles de personas en esta red social.

Aída Victoria se unió a la tendencia de Erling Haaland
Aída Victoria mostró cómo se ve con el viral filtro de Erling Haaland. (Foto: Canal RCN)

Y es que la tendencia empezó a tomar fuerza después de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

Desde ese momento, varios aficionados comenzaron a expresar que ahora apoyarían a Noruega durante lo que resta de la Copa del Mundo.

¿Por qué Erling Haaland se volvió uno de los protagonistas del Mundial 2026?

El futbolista Erling Haaland no solo ha llamado la atención por los siete goles que ha conseguido para la selección de Noruega durante el Mundial de Fútbol 2026 que se lleva a acabo entres países.

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El delantero también se convirtió en tendencia por sus gestos, su forma de caminar, su apariencia física y las imágenes de cientos de mujeres que dicen parecerse a él.

El futbolista que juega para Manchester City tras varios días ha sido tendencia porque la Selección de Noruega está disputándose un lugar para la semifinal del Mundial.

Aída Victoria se unió a la tendencia de Erling Haaland
Aída Victoria mostró cómo se ve con el viral filtro de Erling Haaland. (Foto: AFP)

Pese a que Noruega no había clasificado en un Mundial desde hace 28 años, es decir desde el Mundial de Francia de 1998.

Ahora el equipo europeo se prepara para afrontar uno de los compromisos más importantes. Este sábado 11 de julio enfrentará a Inglaterra en los cuartos de final, partido en el que sin duda tendrá que competir con uno de los grandes futbolistas, Harry Kane.

 

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