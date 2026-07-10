Sheila Gándara se pronunció y contó todo lo que pasó con Juanda Caribe: "No me valorabas…"

Sheila Gándara sorprendió al aparecer en curioso video en el que a través de la cantante Betzabeth habría dicho todo lo que sentía luego de terminar su relación con Juanda Caribe.

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¿Por qué relacionan la canción de Sheila Gándara con Juanda Caribe?

Todo comenzó cuando Sheila compartió en sus historias de Instagram sosteniendo un recipiente con palomitas de maíz y diciendo que iba a hablar este viernes 10 de julio, lo que por supuesto generó expectativa entre sus seguidores.

En la noche de este 10 de julio sorprendió al compartir un video siendo la protagonista del nuevo video musical de la cantante Betzabeth, pero más allá de ser la modelo del video la letra y las imágenes se relacionaron con su vida privada y lo que pasó con Juanda Caribe y Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia.

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"La culpa solo fue mía por esperar que cambiaras, queriendo que algún día por fin me valoraras. Si sabía que no me querías, no sé por qué me quedaba"

Sheila Gándara rompió el silencio con un video y se desahogó: "No me valorabas, no me querías" (Foto: Canal RCN)

Más adelante, otra parte de la letra dice:

"Narcisista, mentiroso. Yo por ti di todo. El amor no se mendiga, no se ruega. Fueron 1.500 noches llorando desconsolada para darme cuenta de que no te importaba".

Aunque no se mencionan nombres, las imágenes que se muestran en el video hacen referencia a lo que pasó.

¿Qué muestra el video de Sheila Gándara que se relaciona con Juanda Caribe?

Sheila aparece como la protagonista de la historia en la que aparece mirando la televisión mientras come palomitas de maíz, mientras ve que su pareja esta con otra mujer, que por cierto también tiene el cabello negro.

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Después, el video muestra a Sheila empacando una maleta con sus pertenencias y, en otra, aparece sentada en un rincón mientras llora acompañada por una amiga.

Sheila Gándara rompió el silencio con un video y se desahogó: "No me valorabas, no me querías" (Foto: Canal RCN)

Otro momento que llamó la atención fue cuando aparece caminando hacia el horizonte, en la playa, sosteniendo de la mano a una pequeña niña.

Sin duda la canción ha generado revuelo en redes sociales y cientos de comentarios relacionados con la relación que habría iniciado Juanda Caribe con Mariana Zapata.