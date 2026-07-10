Alexa Torrex se ha convertido en centro de atención mediática tras una confesión que hizo mediante sus redes sobre ser una persona migajera.

Por esta razón, los internautas han desatado todo tipo de opiniones acerca de si se trata o no para Tebi Bernal, con quien tuvo un vínculo especial en La casa de los famosos Colombia.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Alexa Torrex en sus redes sobre ser migajera?

Cabe destacar que Alexa Torrex se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital, quien suele compartir varios detalles de su vida cotidiana.

Esta es la aparente indirecta que Alexa le habría enviado a Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Alexa compartió en las últimas horas, un video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, un video sobre ser migajera, pues, expresó las siguientes palabras:

“Duele ser migajera, saber que a veces uno quisiera que te quisiera con la misma intensidad que tú das. Además, no tendría que dejar de ser quien soy por alguien que no supo valorarme. Si él no fue capaz de corresponderme, él es que se lo pierde. No quiero volverme fría de corazón, solo quiero amar bonito. Ojalá que la próxima vez, esté con alguien que me quiera así de bonito”, agregó Alexa Torrex.

En el video se evidencia que Alexa Torrex se vio afectada, en especial por un momento de su vida el cual le dio varias lecciones, en las que ha tenido la oportunidad de emprender un nuevo ciclo en su vida.

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¿Cuál es la razón por la que los internautas suponen que Alexa Torrex le envió una indirecta a Tebi Bernal?

Recordemos que hace varias semanas, Alexa Torrex adquirió gran viralidad en las redes sociales por todos los sucesos que vivió en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

Así se conocieron Alexa Torrex y Tebi Bernal. | Foto: Canal RCN

Otro de los momentos que más comentarios generó por parte de los internautas, fue cuando Tebi Bernal demostró tener un vínculo especial con Alexa.

De este modo, ambas celebridades demostraron en el reality que tuvieron un vínculo especial. Sin embargo, cuando salieron de la competencia, los dos demostraron un aparente distanciamiento, pues no han compartido nada juntos en redes; hasta el momento.