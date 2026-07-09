Tras confirmarse que Karola, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, sería madre y que Eidevin López es sería el padre del bebé, varios internautas se preguntaron cómo habría reaccionado él al enterarse del supuesto embarazo. La respuesta surgió en sus redes sociales, donde un detalle inesperado no pasó desapercibido para los seguidores de la pareja.

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¿Cómo recibió Eidevin López la noticia de que sería padre?

La noticia del embarazo de Karol Alcendra se dio a conocer en redes sociales luego de que la propia influenciadora comentara en televisión abierta que se encontraba en la espera de su primer hijo y que el padre del bebé era Eidevin López, con quien habría sostenido una relación sentimental tras el final del reality colombiano.

Karola sorprendió al confirmar su embarazo: así presentó al padre de su hijo. (Foto Canal RCN).

A raíz de esto, internautas se volcaron hacia las redes sociales del barranquillero para conocer de primera mano su reacción ante las declaraciones de la influenciadora, pero se encontraron con un detalle aún más inesperado.

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Y es que, aunque el creador de contenido no hizo mención directa a esta inesperada noticia, compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, una serie de fotos y videos haciendo alusión a su deseo de convertirse en padre por primera vez.

En las imágenes López apareció cuidando de una pequeña niña mientras manifestaba que había amanecido con “ganas de ser papá”, pues ya se encontraba “practicando” para desenvolver este importante rol en su vida.

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Sin embargo, no hizo mención a Karola, sino que por el contrario “abrió” convocatoria para recibir hojas de vida que lo ayudaran a encontrar a la mujer que lo ayudaría a cumplir este sueño.

¿Fans de Eidevin López le informaron sobre el supuesto embarazo de Karola?

Al ver que el creador de contenido no había hecho mención del supuesto embarazo de Karola, los internautas decidieron dejarle una serie de mensajes en los que le informaban al respecto, con el fin de conocer su reacción.

"Karola está embarazada, ¡qué cosas!" y "Óyelo, voy ahora mismo a hablar con Karola", fueron algunos de los comentarios.