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DT de Suiza sorprendió con sus declaraciones acerca del próximo partido contra Argentina: esto dijo

El entrenador suizo envió un contundente mensaje a los argentinos y declaró qué significa para él ese encuentro.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Director técnico de Suiza
El director técnico de Suiza habló sobre el próximo enfrentamiento contra Argentina (Fotos de AFP/Carl Recine y AFP/Thomas COEX)

El director técnico de la Selección de Fútbol de Suiza salió a dar sus declaraciones y opiniones acerca del próximo partido que tendrán que enfrentar con la Selección Argentina.

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¿Cuándo será el partido de Suiza contra Argentina?

Suiza es el próximo contrincante del actual campeón del mundo y los hinchas están esperando poder vivir un partido lleno de emociones.

Todo se debe gracias a que, el pasado 06 de julio, el equipo argentino clasificó a los cuartos de final tras ganarle a la selección de Egipto con un marcador de 3-2 y, por otro lado, el 07 de julio Suiza venció a Colombia con una tanda de penales que terminó en 4-3 a favor del equipo europeo.

Eliminación de Colombia del Mundial
Colombia fue eliminada del Mundial tras perder contra Suiza (Foto de AFP/ Don MacKinnon)

Una vez se conocieron esos resultados, miles de hinchas esperan con ansias el enfrentamiento entre las dos selecciones que lograron clasificar. El partido se llevará a cabo en Kansas City, Estados Unidos; el mismo lugar donde Colombia se enfrentó contra Ghana.

La hora y fecha del partido será el sábado 11 de julio a las 8:00 p. m. (hora de Colombia). El equipo que consiga la victoria avanzará a las semifinales y quedará un paso más cerca de la lucha por el título mundial.

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¿Qué dijo el DT de Suiza sobre el partido contra Argentina?

Una vez el partido de Colombia contra Suiza finalizó, un periodista le preguntó al director técnico de la selección europea sobre el próximo partido que tendrán que enfrentar; sus declaraciones generaron polémica entre los hinchas argentinos, ya que dio a conocer varios pensamientos y estrategias.

El actual director técnico de Suiza es Murat Yakin, un exfutbolista y entrenador considerado una de las figuras más importantes del fútbol de su país.

Declaraciones del director técnico de Suiza
Murat Yakin es el director técnico de Suiza (Foto de AFP/ David Ramos)

Desde agosto de 2021 dirige al combinado nacional y ha sido el responsable de consolidar a Suiza como uno de los equipos más competitivos en los grandes torneos del mundo.

En sus recientes declaraciones, Murat dejó clara su postura frente al enfrentamiento que tendrá contra Argentina:

Sí, jugamos contra los campeones del mundo, no hay nada mejor que tener esta oportunidad; pero también hemos visto que Argentina ha sido vulnerable en sus dos últimos partidos

También, confesó que será un partido interesante y dará todo de él para que su selección logre ganar:

Creo que nos hemos ganado y nos ganaremos su respeto. Será un partido técnicamente interesante...

Para un país como Suiza no hay nada mejor que jugar unos cuartos de final contra Argentina. ¡Así que vamos!

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