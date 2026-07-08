El director técnico de la Selección de Fútbol de Suiza salió a dar sus declaraciones y opiniones acerca del próximo partido que tendrán que enfrentar con la Selección Argentina.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Colombiana que es viral por su parecido con Haaland vuelve a paralizar las redes

¿Cuándo será el partido de Suiza contra Argentina?

Suiza es el próximo contrincante del actual campeón del mundo y los hinchas están esperando poder vivir un partido lleno de emociones.

Todo se debe gracias a que, el pasado 06 de julio, el equipo argentino clasificó a los cuartos de final tras ganarle a la selección de Egipto con un marcador de 3-2 y, por otro lado, el 07 de julio Suiza venció a Colombia con una tanda de penales que terminó en 4-3 a favor del equipo europeo.

Colombia fue eliminada del Mundial tras perder contra Suiza (Foto de AFP/ Don MacKinnon)

Una vez se conocieron esos resultados, miles de hinchas esperan con ansias el enfrentamiento entre las dos selecciones que lograron clasificar. El partido se llevará a cabo en Kansas City, Estados Unidos; el mismo lugar donde Colombia se enfrentó contra Ghana.

La hora y fecha del partido será el sábado 11 de julio a las 8:00 p. m. (hora de Colombia). El equipo que consiga la victoria avanzará a las semifinales y quedará un paso más cerca de la lucha por el título mundial.

Artículos relacionados Selección Colombia Así reaccionó el capitán de Suiza al ver llorando a Lucho Díaz tras la eliminación de Colombia

¿Qué dijo el DT de Suiza sobre el partido contra Argentina?

Una vez el partido de Colombia contra Suiza finalizó, un periodista le preguntó al director técnico de la selección europea sobre el próximo partido que tendrán que enfrentar; sus declaraciones generaron polémica entre los hinchas argentinos, ya que dio a conocer varios pensamientos y estrategias.

El actual director técnico de Suiza es Murat Yakin, un exfutbolista y entrenador considerado una de las figuras más importantes del fútbol de su país.

Murat Yakin es el director técnico de Suiza (Foto de AFP/ David Ramos)

Desde agosto de 2021 dirige al combinado nacional y ha sido el responsable de consolidar a Suiza como uno de los equipos más competitivos en los grandes torneos del mundo.

En sus recientes declaraciones, Murat dejó clara su postura frente al enfrentamiento que tendrá contra Argentina:

Sí, jugamos contra los campeones del mundo, no hay nada mejor que tener esta oportunidad; pero también hemos visto que Argentina ha sido vulnerable en sus dos últimos partidos

También, confesó que será un partido interesante y dará todo de él para que su selección logre ganar: