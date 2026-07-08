Desde que inició el Mundial 2026, los internautas han generado todo tipo de comentarios sobre la participación de Erling Haaland, el futbolista de la Selección de Noruega, quien ha obtenido buenos resultados.

Desde luego, las redes sociales han desatado todo tipo de comentarios por el físico de Haaland, convirtiéndose como uno de los futbolistas más guapos no solo para los navegantes, sino también, para La Tigresa del Oriente, quien recientemente compartió un video junto a contundente gesto en el que se evidencia la foto del futbolista.

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¿Cuál fue el video que compartió La Tigresa del Oriente junto a una foto de Erling Haaland?

Este video compartió La Tigresa del Oriente para Erling Haaland. | AFP: Timothy A. Clary

En las últimas horas, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de reacciones a través de las distintas plataformas digitales por un video que compartió La Tigresa del Oriente mediante sus redes sociales.

Esta vez, tomó por sorpresa a todos sus seguidores, en especial, por afirmar que siente un aparente gusto por Erling Haaland, el destacado futbolista del equipo de Noruega.

En el video se evidencia que La Tigresa imprimió una fotografía de Erling Haaland en la que aprovechó la oportunidad de resaltar no solo la admiración que siente por el delantero noruego, sino también, por su belleza. También, expresó las siguientes palabras en la descripción del video:

“Las chicas descubriendo la existencia de Haaland”, agregó La Tigresa del Oriente.

Sin duda, uno de los comentarios más destacados que se vio reflejada en la descripción de la publicación, fue el que hizo Shakibecca, la imitadora de Shakira, quien reveló que se siente identificada con el comentario que compartió La Tigresa del Oriente.

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¿Cuál será el próximo partido que tendrá la Selección de Noruega en el Mundial 2026?

Cabe destacar que una de las selecciones que más se ha destacado en el Mundial 2026, es el equipo de Noruega, no solo por la participación de Erling Haaland, sino también de todo su equipo.

Este será el próximo partido de la Selección de Noruega en el Mundial 2026. | AFP: Paul Ellis

El próximo partido que llevará a cabo la Selección de Noruega se llevará a cabo el próximo 11 de julio con el equipo de Inglaterra.