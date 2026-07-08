Dese hace varios días, Miranda Yepes ha captado la atención mediática a través de las distintas plataformas digitales al ser captada en varias ocasiones por las cámaras en los pasados partidos de la Selección Colombia.

Así también, Miranda ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al pronunciarse por la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

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¿Cuál fue el mensaje que dejó Miranda Yepes tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

Cabe destacar que Miranda Yepes no solo se ha destacado por ser una de las bellas hinchas que más ha destacado a lo largo del Mundial 2026, sino también, por ser la hija del reconocido exfutbolista colombiano Mario Alberto Yepes.

Esto dijo Miranda Yepes tras la eliminación de la Selección Colombia. | AFP: Juan Mabromata

Por esta razón, Miranda compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 172 mil seguidores, sorprendió con un curioso mensaje que dejó ante la eliminación de Colombia, pues, expresó las siguientes palabras:

“El resultado duele, pero el orgullo de haber vivido este Mundial, puede más. Gracias por tanto mi Selección”, agregó Miranda.

Desde luego, las palabras de Miranda generaron una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por parte de los internautas por todo lo que vivió en el Mundial 2026, en especial, por ser una de las hinchas colombianas que más captó la atención mediática en redes.

¿Cuál fue el mensaje que Miranda Yepes le dejó a su padre?

Este mensaje le envió Miranda a Mario Alberto Yepes. | AFP: Edwin Pipicano

En las historias que Miranda compartió a través de sus redes sociales, se evidencia que le dejó un emotivo mensaje a su padre, en especial, por recordar el importante legado que Mario Alberto Yepes dejó con la Selección Colombia, expresándole las siguientes palabras:

“El último Mundial que viví fue viéndote dentro de la cancha hace 12 años. Esta vez me tocó acompañarte desde otro lugar, pero la emoción y el orgullo siguen siendo exactamente los mismos”, agregó Miranda en la descripción de la publicación.

Así también, varios internautas se han sorprendido con las palabras que compartió Mario Alberto Yepes por el gran desempeño que obtuvo la tricolor en el Mundial 2026.