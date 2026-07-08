Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Miranda, quien ha cautivado en el Mundial, se pronunció en redes tras la eliminación de Colombia

La mujer que ha sido captada en varias cámaras de partidos de Colombia, sorprendió con un mensaje tras la eliminación del equipo.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Miranda, quien ha cautivado en el Mundial, se pronunció en redes tras la eliminación de Colombia
¿Qué mensaje dejó Miranda Yepes tras la eliminación de Colombia? | Fotos: Freepik

Dese hace varios días, Miranda Yepes ha captado la atención mediática a través de las distintas plataformas digitales al ser captada en varias ocasiones por las cámaras en los pasados partidos de la Selección Colombia.

Así también, Miranda ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales al pronunciarse por la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que dejó Miranda Yepes tras la eliminación de Colombia en el Mundial 2026?

Cabe destacar que Miranda Yepes no solo se ha destacado por ser una de las bellas hinchas que más ha destacado a lo largo del Mundial 2026, sino también, por ser la hija del reconocido exfutbolista colombiano Mario Alberto Yepes.

Miranda, quien ha cautivado en el Mundial, se pronunció en redes tras la eliminación de Colombia
Esto dijo Miranda Yepes tras la eliminación de la Selección Colombia. | AFP: Juan Mabromata

Por esta razón, Miranda compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 172 mil seguidores, sorprendió con un curioso mensaje que dejó ante la eliminación de Colombia, pues, expresó las siguientes palabras:

“El resultado duele, pero el orgullo de haber vivido este Mundial, puede más. Gracias por tanto mi Selección”, agregó Miranda.

Desde luego, las palabras de Miranda generaron una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por parte de los internautas por todo lo que vivió en el Mundial 2026, en especial, por ser una de las hinchas colombianas que más captó la atención mediática en redes.

¿Cuál fue el mensaje que Miranda Yepes le dejó a su padre?

Miranda, quien ha cautivado en el Mundial, se pronunció en redes tras la eliminación de Colombia
Este mensaje le envió Miranda a Mario Alberto Yepes. | AFP: Edwin Pipicano

En las historias que Miranda compartió a través de sus redes sociales, se evidencia que le dejó un emotivo mensaje a su padre, en especial, por recordar el importante legado que Mario Alberto Yepes dejó con la Selección Colombia, expresándole las siguientes palabras:

“El último Mundial que viví fue viéndote dentro de la cancha hace 12 años. Esta vez me tocó acompañarte desde otro lugar, pero la emoción y el orgullo siguen siendo exactamente los mismos”, agregó Miranda en la descripción de la publicación.

Así también, varios internautas se han sorprendido con las palabras que compartió Mario Alberto Yepes por el gran desempeño que obtuvo la tricolor en el Mundial 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Messi dejó contundente mensaje en sus redes, ¿dijo algo de la eliminación de Colombia en el Mundial? Lionel Messi

Messi dejó contundente mensaje en sus redes, ¿dijo algo de la eliminación de Colombia en el Mundial?

Lionel Messi reaparece en sus redes desatando todo tipo de opiniones sobre si se pronunció o no por la eliminación de Colombia.

Se hace viral video de La Tigresa del Oriente con curioso gesto para Erling Haaland, ¿cuál? Viral

Se hace viral video de La Tigresa del Oriente con curioso gesto para Erling Haaland, ¿cuál?

La Tigresa del Oriente es tendencia tras curioso gesto que hizo en pleno video para Erling Haaland.

Luto Talento internacional

Falleció capitán de la selección de voleibol junto a su familia tras terremotos en Venezuela

Los organismos de emergencia confirmaron la muerte del deportista y de su familia tras encontrarlos bajo los escombros.

Lo más superlike

Isabella Ladera habló sobre el nacimiento de su segundo hijo Isabella Ladera

Isabella Ladera sorprendió al contar si ya dio a luz a su hijo tras días de ausencia en redes

Isabella Ladera aclaró si ya nació su bebé y sorprendió con la respuesta en redes sociales.

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y habló de sus carros personalizados. Blessd

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y confesó qué hará con sus carros personalizados

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido